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MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan desteği Çiçek Salamura'da devam etti

1 saat önce

MÜSİAD İzmir Şubesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kan bağışına destek vermek ve kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla Kızılay ve Çiçek Salamura işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

MÜSİAD İzmir'den Kızılay'a kan desteği Çiçek Salamura'da devam etti, System.String[]

Üye iş yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen MÜSİAD İzmir Şubesi, Kemalpaşa'da Çiçek Salamura A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa'nn ev sahipliğinde güvenli kan teminine katkı sağlamak amacıyla etkinliğe imza attı.

Kampanya hakkında bilgi veren MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Temur, "Sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluktan hareketle üyelerimizin ve üye firma çalışanlarımızın katılımlarıyla Türk Kızılay'ı işbirliğinde belli dönemlerde kan bağışı kampanyası gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de böylesine önemli bir etkinlikte kampanyamıza destek veren Bütçe, Mali ve İdari İşler Komisyonu Başkanımız Aydın Elçiboğa'ya ve Çiçek Salamura çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çiçek Salamura A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa ise, "Çiçek Salamura olarak MÜSİAD İzmir Şubemize ve Kızılay Ege Bölge Kan Merkezimize sosyal sorumluluk projesine bizleri ortak ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu sosyal sorumluluk projesi duyarlılığını toplumun bütün katmanlarına yaymamız lazım. Bir kişinin kanı üç kişinin canını kurtarıyor. Tüm çalışanlarımıza da kampanyamıza destek verdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Tüm gün devam eden kan bağışı kampanyasına Çiçek Salamura A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa, MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Muhammed Elçiboğa ve Çiçek Salamura çalışanları kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kızılay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:28 Kaynak: Bültenler
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