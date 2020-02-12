MÜSİAD İzmir, 'Karzı Hasen'i konuştu

MÜSİAD Sandığı Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla İzmir'de düzenlenen Karz-ı Hasen bilgilendirme toplantısı Bilal Saygılı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Bilal Saygılı Külliyesi'nde düzenlenen Karz-ı Hasen bilgilendirme toplantısı MÜSİAD Sandığı Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD Sandığı Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'nın yönettiği toplantıya MÜSİAD İzmir Şubesi eski başkanı ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü'nün yanı sıra MÜSİAD İzmir şubesi üyeleri ve farklı şehirlerden gelen üyeler katıldı. Toplantı başlamadan önce Kuran-ı Kerim'de Karz-ı Hasen (güzel borçlanma) ile ilgili olan ayetlerin yer aldığı Kur'an tilaveti okundu.



MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında katılımcılara Karz-ı Hasen ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Saygılı, "Karz-ı Hasen yani güzel borçlanma, maddi sıkıntıya düşmüş bir kişiye finansal yardım yapmak üzere ihtiyaç duyduğu meblağı verip hiçbir menfaat temin etmeden, sadece Allah rızası için verilen borcun aynıyla geri verilmesidir. Derneğimiz MÜSİAD sandığı girişimiyle üyelerimizin bu sıkıntıyı gidermesine ön ayak olmaktadır" diyerek Karz-ı Hasen hakkında bilgilendirmede bulundu.



MÜSİAD Sandık Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD Sandığı olarak bu girişimde ön ayak olduklarını belirtti. Üyelerin maddi sıkıntısını gidermenin yanı sıra sandıkta biriken meblağ ile 4 ayrı kolda çalışma yürüteceklerini söyledi. Sandık bünyesinde Karz-ı Hasen Fonu ve Sosyal Yardım Fonu ile karşılıklı, Sosyal Yardım Fonu ve Zekat Fonu ile de karşılıksız yardımlar yapılacağını söyleyen Asmalı, aidatlar ve bağışlar ile bu meblağların karşılanacağını dile getirdi. Asmalı, fonlar hakkında geniş çaplı bilgilendirmeler yaparken, üyelerden gelen merak edilen soruları da cevaplandırdı.



Toplantıda MÜSİAD Sandığı aracılığıyla oluşturulan fon ile ilgili de sayısal veriler paylaşıldı. Toplanan yardımlar ile ticarette sıkıntıya düşmüş üyeler ile birlikte yardıma muhtaç olan kişilere zekat verildiği, bu bakımdan Karz-ı Hasen girişiminin maddi ve manevi öneminin büyük olduğuna vurgu yapıldı.



Bilal Saygılı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Sandığı Başkanı Mahmut Asmalı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. - İZMİR