Son Dakika Haberleri: MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret
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MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret

36 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan Nihat Kınık'a ziyaret, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ve projeler değerlendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in üretim ve dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Nihat Kınık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kınık, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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