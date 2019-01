Müsiad İzmir Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

MÜSİAD İzmir Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bir olmamız lazım, biz kardeşliğe inanıyoruz. Ülkemiz için en önemli kısmın bu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye için ve İzmir için tüm illerimiz için 'ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum' diyen herkesle çalışacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz.. İş dünyasına daha fazla sahip çıkacağız" dedi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dernek olarak yeni iktisadi haritasını çalıştıklarını ve gelecekte şehirlerin yarışacağını belirterek, "Dünyadaki marka şehirler konusunda kıyaslama yapıyoruz ve İzmir'i dünyada en yaşanılır şehir olarak endekslediğimizde Sayın Bakanımızın, bu kenti iyi bir hale getireceğini düşünüyorum" dedi.



MÜSİAD olarak her daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını belirten Kaan, "Bir olmamız lazım, biz kardeşliğe inanıyoruz. Ülkemiz için en önemli kısmın bu olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene 'Mesele Türkiye' olarak ortaya çıkmıştık. Amacımız Türkiye için ve İzmir için tüm illerimiz için 'ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum' diyen herkesle çalışacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken de aynı zamanda da ekonomik yapımız olduğundan dolayı da daha fazla çalışacağız. İş dünyasına daha fazla sahip çıkacağız. Daha iyi yerlere gelmesi için KOBİ'leri sahipleniyoruz. TÜİK verilerine göre baktığımızda ihracatın yüzde 56'sını KOBİ'ler yapıyor. MÜSİAD'da küçük orta ve büyük işletmelerin tamamı var" dedi.



"2018'de üç koldan geldiler; faiz, enflasyon, döviz"



2018 yılının zor bir yıl olarak geçtiğini ifade eden ve 2019 yılını değerlendiren Abdurrahman Kaan, "Ama bizler yaşadığımız zorlukları fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz birçok aşamalardan MÜSİAD camiası olarak geçtik, tecrübelerimiz var, her türlü birikim bizde mevcut. 2008 krizini hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' demişti ve teğet geçti. Ama 2018'de üç koldan 'faiz, enflasyon ve döviz' üzerinden geldi. Üçü de aynı ay içinde yapılamaya çalışıldı. Elhamdülillah iş dünyasının gayretli çalışmasıyla bu süreci atlattık ve yeni ekonomik paketi tamamladık. 2019 için de 'zor' deniyor. Küresel manada farklı aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Planlanan iktisadi sistemin Sayın Trump'ın gelmesiyle alt üst olduğunu görüyoruz ve buna hazır hiçbir ülke yok. Sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya için geçerli ticaret savaşları. Biz 2019'u 'ortaklık yılı', 2020 yılını 'markalaşma yılı' ilan ettik. Yerel projelerle Türkiye'de markalar oluşturmayı hedefliyoruz ve şu anda 2 tanesini tamamladık ve dünyaya açacağız" diye konuştu.



"Bizi hiçbir zaman yıkamayacaklar"



MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü tarifi zor, ama güzel duygular içinde olduğunu ifade ederek, "MÜSİAD'da beni en çok mutlu eden konu, çok güzel ellerden teslim aldık ve bundan sonra da yeni başkanımızla çok daha güzel yerlere geleceğinden hiç şüphem yok. MÜSİAD İzmir'de bugün 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. 180 noktada ülkesine hizmet etmek için var gücüyle çalışan kurum olmanın verdiği güçle biz de hizmet etmeye çalıştık. Biz ülkemiz için çok daha fazlasını yapmaya hazırız, ülkemiz için sorumluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Yakın tarihte hepimiz, ülkemiz ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. 17-25 Aralık FETÖ kumpasıyla yapılan saldırıları unutmak aynı şekilde 15 Temmuz'u unutmadık. En son 10 Ağustos'ta ekonomik olarak yaptıkları saldırıyı da unutmadık. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi hiçbir zaman yıkamayacaklar" diye konuştu.



"İzmir'de 'mazeret yok yola devam' diyoruz" Genel Kurul'da konuşan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise, "Bizde bayrak yarışında atletizm gibi bayrağı teslim edip geri çekilmek yoktur. Bayrağı veren ile alan hedefe doğru beraber koşar. Son nefese kadar hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Biz 'durmak yok yola devam'ı değiştirdik. İzmir'de 'mazeret yok yola devam' diyoruz. Türk sanayisinin üretiminin, ihracatının, katma değerinin artması için gayretler gösterdik. Biz hükümet olarak da bakanlık olarak da MÜSİAD'ın Türkiye'yi yurt dışında temsil etmesini destekledik. MÜSİAD dünyanın birçok ülkesinde temsil edilen bir kuruluş haline geldi. Allah sayımızı arttırsın. Türkiye birçok sınavlardan geçiyor. Yıkmayan her darbe insanı güçlendirir, diye bir laf var. Ekonomiyle ilgili test edildiğimiz dönemlerde çıkış yolumuz KOBİ'lerdi. Anadolu'dan çıkan yiğitler her gelen dalgada KOBİ'lerimiz, esnek ve hızlı hareket eder. Zorlandığı şartlardan başka ortama geçer. Ekonomimizi hareketli hale getirdiler. MÜSİAD Türkiye ekonomisi için son derece önemlidir. İnşallah aramızdan dünya devleri çıkacak, dünya markaları çıkacak. Ben biliyorum çıktığını da biliyorum. Bunlardan bazıları dünyada milyar dolarlık cirolara ulaşmıştır. Yıllarca sanayici, üretici ve ihracatçı olarak memleketimize hizmet verdikten sonra 2004'te Denizli Belediye Başkanı olarak başladığımız hizmete inşallah 1 Nisan 2019 itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam etmesi için gayret ediyoruz. Bu gayretimizde teveccüh milletimize aittir. İzmirimiz ne derse başımızın tacıdır. Ne derse onun önüne arkasına nokta ya da virgül koyarız" dedi.



"İzmir ittifak meselesi olamaz, İzmir İzmirlilerin meselesidir"



İzmirlilerin yaptığı her seçime saygı duyduklarını dile getiren Zeybekci, "İzmir'de en çok şikayet ettiğimiz şey; yatırım ortamı, sanayi bölgeleri ile ilgili bir turizm şehri olsun dediğimiz İzmirimizle ilgili maalesef yatırımcıya alanlar hazırlayan bir şehir olmadığını görüyoruz. İzmir'de bugüne kadar bu ortamın bırakın patinaj yapmayı aşağı doğru gitmesine seyirci kalmaya gönlümüz razı değil. Hani bir söz vardır; 'Yaradılanı hoş gördük yaratandan ötürü.' Biz diyoruz ki 'Seçileni hoş gördük seçenden ötürü.' Sivil toplum kuruluşları tarafsızdır, tarafsız da olmak zorunda. MÜSİAD da tarafsızdır. İzmir tarafında olmanızı istiyorum. İzmir sanayisinin ve ekonomisinin tarafı olmanızı istiyorum. 21. yüzyıl İzmir'in sıkı bir tarafı olmanızı istiyorum. Sizler ki başarılı insanlarsınız, 10 saniyelik düşünceyle İzmir için doğru ne ise o yönde karar vermenizi istiyorum. İzmirimize sahip çıkmanızı, şehrimizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. Bende bu niyetle buradayım, sırf 'İzmir'e belediye başkanı olalım' diye değil. Aşkla yola çıkan yorulmaz derler ya, 21. yüzyılın şehirler yarışında ben İzmir'i en başa getireceğimize inanıyorum. Buna inanmasaydım karşınızda olmazdım. İzmir sadece bir partinin, ittifakın meselesi olamaz. İzmir İzmirlilerin meselesidir" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise MÜSİAD üyelerinin baskılar olduğu anda dahi, ticaret hayatına sahip çıktığını ve 15 Temmuz'daki duruşuna dikkat çekerek, STK'ların siyasi hayattaki kırılmaları net şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.



Hamza Dağ'dan sağ ve sol el ile vurgu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin göreve getirilmesi durumunda İzmir'in kalkınacağına işaret eden Hamza Dağ, "Sayın Nihat Zeybekci konuşmasında derneklerin tarafsız olmasından bahsetti. Ama eminim ki gönlünüzden geçen bir aslan vardır. Bir siyasi parti olarak seçimler bizim için önemli. Bir seçime gidiyoruz. İzmir'den cumhuriyet tarihindeki en genç milletvekili ben oldum. 4 dönem üst üste bu görevi yürüttüm. Bu süreçte hayıflandığım net bir durum var. Bu şehre bazı hedefler kazandırma noktasında önemli mesafeler kat ettik. Binali Yıldırım bakan olduğunda onun önderliğinde bu şehre önemli kazanımlar sağladık. Ama bizim bir elimiz vardı. Sağ elimiz olan güçlü elimizle Konak Tüneli, Sabucubeli Tüneli Belkahve ve Bayraklı tünellerini hayata geçirdik. İzmir İstanbul otoyolu, İzmir Ankara Hızlı Tren projesi belli bir noktaya geldi. Birileri 'hükümet gerekli desteği vermiyor' dese de gözle görünen aşikardır. Bu şehirde ekonomiye katkı sağlamak noktasında bir şeyler yapacaksak, İzmir'de yeni iş alanları oluşturacak ve sadece emeklilerin yaşamak istediği bir şehir olmaktan çıkaracaksak, bu şehir sağlık turizminin merkezi olacaksa bize belediyeciliği ispatlamış ve ekonomi bakanlığı döneminde ihracat rekorları kırmış bir el lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bugüne kadar bize gelen isteklerde en zorlandığımız konu imar meselesi oldu. Bir körfez geçişi yapalım dediğimizde davaları sürüyor. 5 sene geçmesine rağmen bugün Afyon'da stat var İzmir'de neden yok, diyenlere yanıt veremedik. Spor alanı olacak tesis bize gösterilmezse, 1 ayda verilecek bir imarı onaydan geçiremezsek ciddi sıkıntı yaşarız. Siz de iş insanları olarak yatırım yapacaksınız belediyenin önüne koyduğu imkanlar olmazsa zorlukları aşamazsanız. İnşallah önümüzdeki 5 yılda büyüdüğüm bu şehirden çok ümitliyim. Bizler için de farklı bir hizmet döneminin başlayacağından şüphem yok" diye konuştu.



MÜSİAD genel kurulunda her yıl bir araya geldiklerini dile getiren Dağ, "Burası kendi evimiz gibi. Bugün de bayrak değişimi söz konusu. Ümit başkanın koltuğu ısınmaya başlamıştı. 6 yıl üst üste başkanlık yaptı. Bayrağı yukarılara taşıdı" diye konuştu.



Yeni Başkan Bilal Saygılı



Divan başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptığı MÜSİAD Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Ümit Ülkü, görevini Bilal Saygılı'ya devretti.



Genel Kurula İzmir Valisi Erol Ayyıldız, MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD İzmir Şube Müdürü Özcan Yetişenoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve üyeler katıldı. - İZMİR

