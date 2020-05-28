MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, veresiye defteri satın aldı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devletin ve milletin tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilediğini aktardı.

Osmanlı medeniyetinin güzel örneklerinden birinin de "zimem defteri" geleneği olduğunu bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Zimem defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırmaktadır. Ülkesine aşık iş adamları olarak bizler de, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz."

Zimem defteri geleneğini bugün MÜSİAD olarak sürdürdüklerine değinen Saygılı, "Uygulama ile esnaftan hiç tanımadığımız kişilerin veresiye defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını kapatmış oluyoruz. Borcu olanın borcunu kimin ödediğini bilmediği bu güzel uygulamanın yaşatılmasına öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.