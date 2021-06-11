MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı, İzmir Demokrasi Üniversitesini ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Saygılı, ziyarette, ikinci dönem rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Tunçsiper'e başarı diledi.
Ziyarette üniversite ile dernek arasında yapılabilecek iş birliği konuları da görüşüldü.
MÜSİAD İzmir Şube Müdürü Özcan Yetişenoğlu da ziyarette yer aldı.
Kaynak: AA
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