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MÜSİAD İzmir'de "yüksek teknoloji" konuşuldu - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'de "yüksek teknoloji" konuşuldu

20.08.2021 11:31
MÜSİAD İzmir'de

MÜSİAD İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dost Meclisi" toplantısında, Prof. Dr. Yusuf Baran ve Dr. Gökay Gök'ü konuk etti.

MÜSİAD İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dost Meclisi" toplantısında, Prof. Dr. Yusuf Baran ve Dr. Gökay Gök'ü konuk etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen bu ayki Dost Meclisi toplantısında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök'ü ağırladı.

Türkiye'nin geleceğinin yüksek teknoloji ve inovasyonda olduğunun altını çizen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Yüksek ahlak, ileri teknoloji ve güçlü Türkiye idealimizle MÜSİAD olarak zamanımızın hüneri olan teknolojiyi insanlığın hayrına kullanmak üzere her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendik. Değerli Prof. Dr. Yusuf Baran hocamız bu çerçevede İzmir'in marka değerini yükselten; hem ülkemizde hem de dünyada bilim ve teknoloji alanında kuvvetli bir noktaya gelmesinde çok ciddi mücadeleler verdiğini biliyorum. İYTE Danışma Kurulu üyesi olarak buna şahidim, kendisine müteşekkirim" dedi.

Bilal Saygılı, "Türkiye'nin geleceği parlak ve geleceğimiz olan gençlerimizin önü açık. Üniversitelerimiz Ar-Ge merkezleri ve sanayi iş birlikleri ile doğru kurgular yapıldığı takdirde stratejik bir mevzi olmaktadır. İYTE'de üretilecek yüksek ve faydalı bilim ve teknolojilerle üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayarak güzel İzmir'imizin bilim ve teknolojide küresel bir marka olması için rekabet edebilme ortamı oluşacak. Bu anlamda Rektörümüz Yusuf Baran hocamızı misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. İYTE'nin teknoloji temelli modelini yakından takip ediyorum, iş birliği fırsatlarını MÜSİAD üyelerimizin değerlendirdiğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca misafirimiz olan dostumuz Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürümüz Dr. Gökay Gök'e de teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bilgi devrimi yerini dijital devrime bıraktı"

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, "Yüksek Teknoloji Temelli Üretim Ekosistemi: İYTE Modeli" başlığında MÜSİAD üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Rektör Baran, üniversite-sanayi iş birliğinin, bilimsel potansiyeli sanayiye aktararak, ekonomik değer oluşturmanın yanında öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta da bir fayda oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yusuf Baran, "İnsanoğlunun bilinçaltının en temel motivasyonlarından biri ölümsüzlük arayışıdır; ama her canlı ölümü tadacaktır. Bu defa bıraktığımız izlerle ölümsüzlüğü elde etmek istiyoruz. Bıraktığımız eserler, izler bizleri ebediyen yaşatacaktır. İnsanoğlunun ikinci temel özelliği her zaman daha fazlasını istemektir. Neyi fazla isteyeceğiz? Mesela hiçbir dinde, düşünce sisteminde mal, mülk, makam, güç sahibi olmak övülen bir şey değildir; ama daha çok ilim, bilim, bilgi, insanlığa katkı her dilde, dinde, kültürde övülen, methedilen bir şeydir. İlk çağlarda biz insanlar kas gücümüzle kendimizi koruyor, avlanıyor ve hayatımıza devam ediyorduk. Sonra aklımızı kullanarak bizden daha güçlü hayvanları eğittik, onların bize hizmet etmesini sağladık. Yetmedi, sanayi devrimine başladık, makinalar icat ve inşa ettik. Elektrik enerjisini, bilgisayar ve dijital bilgi teknolojilerini kullandık. Bugün 4. Sanayi Devrimi artık bitiyor. 20 yıldır bilginin devrimi vardı ve bu yerini dijital devrime bıraktı. Dünyanın geldiği nokta belki bizim hayallerimizin çok ötesindedir. Bilim ve teknolojinin geldiği noktada bir üretim eko sistemi olarak İYTE'den tüm kesimlerin, MÜSİAD'ın maksimum faydalanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Az yiyen uzun yaşar"

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ise "Kan bize emanet, bu beden bize emanet. Hepimiz bir gün hasta veya hasta yakını olacağız. MÜSİAD ailesi kan verme konusunda bize her zaman destek oldu" diyerek Türkiye'nin kan bankacılığında kat ettiği önemli mesafeyi anlattı.

Dr. Gökay Gök, "Güçlü, Başarılı ve Verimli Olabilmek İçin; Sağlıklı Yaşam Prensipleri" başlıklı konuşmasında şunlara değindi:

"Sağlıklı, başarılı, verimli ve enerjik olmak istiyorsanız sağlıklı yaşamayı bilmek ve uygulamak zorundasınız. Suyu ne kadar düzenli içerseniz o kadar böbrekleriniz iyi çalışır. 35 yaşından sonra porsiyonlarımızı küçültmek ve az yemek zorundayız. Şehirde hareketsiz bir yaşantımız var, hareket edelim, doğada olalım. Bedeniniz neyi istiyorsa beyin onu yemenizi size söyler. Yiyin ama tabağınızı küçültün, artık az yiyen uzun yaşar. Proteinle beslenme sağlıklıdır ve en sağlıklı protein balık, hindi, gezen kümes tavuğudur. Gıdada Akdeniz, Ege mutfağından şaşmayın. Zeytinyağı ve tereyağı sağlıklıdır. Her gün almanız gereken protein, vitamin ve mineralleri az yiyerek vücudunuza alın. Yatmadan 3-4 saat önce yeme-içmeyi bırakın. Uykunuzu karanlık, sessiz ve iyi oksijen alan ortamda 6-7 saat süre ile almaya çalışın."

Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Prof. Dr. Yusuf Baran ve Dr. Gökay Gök'e plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

MÜSİAD İzmir'de yüksek teknoloji konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de yüksek teknoloji konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de yüksek teknoloji konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de yüksek teknoloji konuşuldu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kızılay, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MÜSİAD İzmir'de 'yüksek teknoloji' konuşuldu - Son Dakika


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