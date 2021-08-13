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MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı - Son Dakika

MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı

13.08.2021 09:41
MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına içeren kanun hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına içeren kanun hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programa İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Daire Başkanı Mesut Ardan konuk olarak katılarak, üyelere bilgilendirmede bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Daire Başkanı Mesut Ardan'ı ağırladı. Programda katılımcılar, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun" hakkında üyelere bilgilendirme yaptı.

"İş dünyası yapılandırma fırsatlarını kaçırmamalı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Yapılandırmanın hem devletimiz hem milletimiz için, istihdamdan üretime, yatırımdan ihracata varıncaya kadar birçok alanda faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Bilal Saygılı, yapılandırmanın ön açıcı olduğunu değerlendirerek şöyle konuştu:

"İş hayatını geliştirecek riskli durumlarla ilgili tedbirler alınmasını sağlayan ve aynı zamanda güven ortamını daha da güçlendirerek, geleceğe istihdam ve yatırım odaklı bakılmasına imkan tanıyan bu kanunun geniş kapsamı ve avantajlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası yapılandırma fırsatlarını kaçırmamalı. MÜSİAD olarak yapılandırma kanunun çıkmasını değerli buluyor, hem kurumumuz hem de devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum."

Son gün 31 Ağustos

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı da, yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini vurgulayarak, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgi verdi.

Alanlı, "'Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş ve Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler, Ortak Hükümler' başlıklarında yaptığı sunumda, yapılandırmaya başvuranları birçok avantajın beklediğini belirtti.

Yapılandırma kanunu ile çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden imkanlar olduğunu ifade eden Alanlı, "Bu kapsamdaki borçların neler olduğunu, kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen Kanun kapsamındaki idari para cezalarına yönelik ödeme kolaylıklarının kaçırılmayacak fırsatlar içerdiğini görüyoruz. Borçları ödeme kolaylığı, taksit seçeneği, indirim uygulanması, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Yapılandırma kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor, bundan istifade edelim" diye konuştu.

Matrah ve vergi artırımı imkanı

Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Daire Başkanı Mesut Ardan ise yapılandırma kanunu kapsamında "Matrah ve Vergi Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi" hakkında sunum gerçekleştirerek şu bilgileri verdi:

Ardan, "Bu kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımıdır. Mükellefler daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o bakımdan geçmişe dönük herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklardır. 7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de yüzde 10 indirim yapılacak. Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda mükellefler matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, programın sonunda soruları cevaplandıran İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Daire Başkanı Mesut Ardan'a sunumlarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı
MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı
MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı
MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Vergi Denetim Kurulu, Vergi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir'de 7326 sayılı kanun anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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