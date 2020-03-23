MÜSİAD Kadın Komitesi: "Başörtülü öğretmenlerimizin polemik konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Kadın Komitesi: 'Başörtülü öğretmenlerimizin polemik konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD Kadın Komitesi: "Başörtülü öğretmenlerimizin polemik konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Uzaktan Eğitim uygulaması hakkında bir gazeteci tarafından, bir TV kanalında başörtülü öğretmenlerimizin polemik konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz.

MÜSİAD Kadın Komitesi:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Uzaktan Eğitim uygulaması hakkında bir gazeteci tarafından, bir TV kanalında başörtülü öğretmenlerimizin polemik konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Uzaktan Eğitim uygulamasının takdir edilmesi ve desteklenmesi gerekirken maalesef öğretmenlerin kılık kıyafetleri üzerinden yorumlar yapıldığını belirterek, "Yosun bağlamış bu zihniyetin söylemlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de milletimiz nezdinde makes bulmayacağına güvencimiz tamdır. MÜSİAD Kadın olarak milletçe kritik dönemden geçtiğimiz ve her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bu ve bunun gibi yayınlara itibar edilmemesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz. Bu vesile ile nefret ve ayrımcılık içeren bu söylemlerinizle kardeşliğimize, birliğimize ve millet olma şuurumuza asla zarar veremeyeceğinizi bir kez daha ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:34 Kaynak: AA

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