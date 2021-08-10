Üye Girişi
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu - Son Dakika

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu

10.08.2021 18:54

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin her şehrinin kendine has değerlerini dünyaya çok iyi anlatılması gerektiğini, yeni dünya düzeninde devletlerin değil şehirler yarışacağını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin her şehrinin kendine has değerlerini dünyaya çok iyi anlatılması gerektiğini, yeni dünya düzeninde devletlerin değil şehirler yarışacağını belirtti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Covid-19 pandemisinin dünyada bir panik ve şok dalgası oluşturduğunu belirterek, "Bütün ülkeler toparlanma sürecine girebilmek için adeta çırpınıyorlar, yeni stratejiler uyguluyorlar. Diğer yandan da şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Pandeminin hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünya artık yeni bir iktisadi düzene, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde. Dolayısıyla bizler artık gelişimin büyümenin yeni modellerin yani yeni dünya düzenin iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız" dedi.

"Gelecekte devletler değil şehirler yarışacak"

Bunun için doğru yatırımların, doğru şekilde çekilmesi, doğru yerlere aktarılması, yabancı yatırımcılara ulaşılarak yönlendirilmelerini sağlamak gerektiğini ifade eden Kaan, "Bunun yanında bir de ülkemizin her şehrini kendine has değerlerini dünyaya çok iyi anlatmamız gerektiğini de söylemek istiyorum. Gelecekte devletler değil şehirler yarışacak diyoruz. Bu nedenle bölgesel ekonomilerin şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştüren kentlerimiz olacaktır. Hamburg 70 kilometre denizden içerde. 5 bin 175 kilometre Hamburg'un civarında kanal var ama bugün Türkiye'de Kanal İstanbul'u tartışıyoruz. Toplamda 45 kilometrelik bir mesafe yapılsın mı yapılmasın mı diye. Yani sanayileşmenin icrası açısından illerin ekonomisini canlandırmak açısından neler yapıyor. Bugün Hamburg dediğiniz yaklaşık 120 milyar dolarlık Gayrisafi Milli Hasıla'ya sahip. Öncelikle zihniyet değişimi olmalıdır. Yatırımın sadece belli bir ülkelerdeki iş şirketlerinin ortak olarak ülkeye çağırmak şeklinde değil. Türkiye'yi yatırım pazarı olarak lanse etmek şeklinde ifade etmek gerektiğini söylüyorum. Bu şekilde de özellikle Kobi unsurlarının sağlıklı bir şekilde büyüterek ölçek ekonomisinin avantajları ile yabancı ortakları ve fon sahiplerini buluşturmak gerektiğini de söylemek istiyorum" diye konuştu.

Ülke ticaretinin ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme sağlandığını aktaran Kaan, "Bunu pandemiden çıkış olarak görüyoruz. İkinci çeyrekteki büyüme rakamının yüzde 15'in üzerine çıkacağını söylemek istiyorum. Yaklaşık yüzde 17 gibi bir beklentimiz var. O da geçen senenin baz etkisiyle oluşacak. Bunun sürdürebilir olması için bizim üretimi temel esas olarak zihnimize yerleştirmek olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimlerde yapılan açık oylama sonucunda Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, MÜSAİD'ın yeni başkanı oldu.

Teşekkür konuşmasında MÜSİAD'ın kurumun bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktada olduğunu dile getiren Cengiz Ünal ise şunları söyledi:

"Faaliyetlerimizi gönüllülük tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasını amaçlayan bir perspektifle çalışıyoruz. Ana faaliyet alanımız ise ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme. Dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomide ve ticarette rekabet koşulları değişiyor. "Bambaşka bir dünya düzeni kuruluyor."

MÜSİAD'ın 'Güneş Katmanlı' yapı modeli ile kendini 2023'e hazırladığını aktaran Ünal, "Bizler yeni dönemde de sahanın nabzını tutarak toplamış olduğumuz bütün verileri başta üyelerimiz olmak üzere ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz. Bizler ülkenin içinde bulunduğu realitenin farkındayız. Önümüzdeki zorlu süreci doğru okuyor, analiz ediyoruz. İş insanları olarak bu sürecin nasıl atlatacağımızı da iyi tahlil ediyoruz. Cesur olacağız yatırımlardan ve ticari faaliyetlerimiz çeşitlendirmekten asla korkmayacağız" şeklinde konuştu.

Karabük'te iş insanlarına hizmet üreteceklerini dile getiren Ünal, "Tüm Karabüklü hemşerilerimiz birlik olmaya beraber olmaya güçlü bir takım olarak çalışmaya davet ediyorum. Biz burada iş insanlarımıza hizmet üreteceğiz. Özellikle Karabük'ten ne alırız değil, Karabük'te ne yapabiliriz anlayışı içerisinde olacağız. Karabüklü iş insanlarımız da bir araya gelerek ortak bir akıl da konsorsiyumu oluşturup iş ve istihdama yönelik bir üretim merkezini hayata geçireceğiz. Kısaca üretmek için var olacağız. İnsan odaklı ve her şey Karabük için anlayışıyla hareket edeceğiz. Öteleyen veya ötekileştiren değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Yol haritamızın temelinde birlik ve beraberlik vardır. Gönlümüz açık, kapımız açıktır" dedi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Cengiz Ünal, Remzi Özçelik, Orhan Esen, Suat Aksu, Aydın Saray, Şenol Kuru, Murat Sönmez, Mustafa Köşker, Fatih Erdem ve Uygar Çelen As." - KARABÜK

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu
MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cengiz Ünal, Türkiye, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı 20:14 Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil 19:47 Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi 19:27 TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 18:52 Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı 18:28 Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı 18:13 Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü 17:32 MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti 17:00 Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları         
20:16
Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu         
20:03
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü         
19:33
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi         
18:41
Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır         
18:13
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu         
17:37
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu         
16:49
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar         
16:40
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek         
16:19
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 20:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement