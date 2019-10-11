Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti

MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube yönetimi ile üyeleri Kastamonu'da bu yıl 9.'ncu kez kapılarını açan Ahşap fuarını gezdi.

MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube yönetimi ile üyeleri Kastamonu'da bu yıl 9.'ncu kez kapılarını açan Ahşap fuarını gezdi.


MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Başkan Yardımcıları Cengiz Ünal, Remzi Özçelik ve Begüm Cefekar Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Kastamonu Şube yönetiminin ev sahipliğinde Ahşap fuarını gezdi. MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Şensoy ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı gezi sonrası Karabük ve Kastamonu MÜSİAD Şubeleri Yönetim Kurulu üyeleri İstişare toplantısı da gerçekleştirdi. - KARABÜK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kastamonu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı
Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]