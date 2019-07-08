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MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetimi GİK toplantısına katıldı

1 saat önce

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katıldı.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetimi GİK toplantısına katıldı, System.String[]
Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi Kastamonu'da düzenlenen Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı'ndaydı. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, "Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi" konulu 102. Genel İdare Kurulu Toplantısında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi" konulu 102. Genel İdare Kurulu toplantımıza katılım sağladık. Programın ev sahipliğini yapan MÜSİAD Kastamonu Başkanımız Mustafa Şensoy ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Şube Müdürü Mehmet Atlamaz başta olmak üzere tüm şube ve gençlik kurulu üyelerine ayrıca programın düzenlenmesinin öncesi ve icrasında emeği geçen herkese teşekkür eder, kendilerini başarıyla gerçekleştirdikleri programdan dolayı tebrik ederiz." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genel İdare Kurulu, Karadeniz, Güncel
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