MÜSİAD Karaman Şubesi Şubat ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Karaman Şubesi Şubat ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

MÜSİAD Karaman Şubesi Şubat ayı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi'nin şubat ayı toplantısı yapıldı.

MÜSİAD Karaman Şubesi Şubat ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi'nin şubat ayı toplantısı yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MÜSİAD Karaman Şubesi Başkanı İbrahim Taşbaş, İdlib'de şehit olan askerlere ve Elazığ depremin de hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

2020 yılında beklentilerinin olumlu yönde olduğunu ifade eden Taşbaş, MÜSİAD olarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal projelerde her türlü platformlarda aynı şekilde yer alacaklarını belirtti.

Taşbaş, 28 - 29 Şubat 2020 tarihlerinde Hatay şubesine yapılacak olan MÜSİAD Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulmak üzere özellikle Karaman ve ülkedeki ticarette yaşanan sorunların ve bu sorunlara çözüm önerilerinin bulunduğu bir raporu sunacaklarını söyledi.

Toplantıya, Karaman İl Jandarma Alay Komutan Albay İsmail Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener, MÜSİAD Karaman Başkanı İbrahim Taşbaş, Genç MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Aydın ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Karaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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