MÜSİAD Karlsruhe Şubesi'nden İzmir'e ziyaret

MÜSİAD Ankara, Afyon, Denizli'de bir dizi temaslarda bulunduktan sonra İzmir'e gelen MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak başkanlığındaki heyet, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programında bir araya geldi. Kaya İzmir Termal Oteli'nde düzenlenen kahvaltıdan sonra, tanışma, üyeler arasında ticari faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak projeler konusunda görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "MÜSİAD olarak faaliyetlerimizdeki amacımız, öncelikle üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek, yatırım ve ticaret ortaklıkları kurarak, karşılıklı işbirliklerini hayata geçirmektir. Bu bağlamda bugün Karlsruhe Şubemizi misafir etmekten ve üyelerimizin birbirleriyle tanışarak bilgi paylaşımından dolayı mutluyuz" dedi.

MÜSİAD'ın yurt içinde 86 noktada olduğu gibi yurt dışında da 94 farklı ülkede toplamda 224 nokta ile hizmet veren Türkiye'nin dünyadaki en yaygın STK'sı olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Saygılı, "Bizler, bölgesindeki aktif STK'lar olarak, daha fazla işbirlikleri yapmak ve ortak projeler yürütmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Ufkumuzu da, sadece Anadolu'yla sınırlamıyor, dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizle birlikte işbirliklerini hayata geçirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu görüşmelerle Karlsruhe Şubemiz ile güzel projelere imza atacağız" dedi.

MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak da yaptığı konuşmada, "Ankara, Afyon, Denizli ve İzmir olarak dört şehirlik bir ziyaret programı gerçekleştiriyoruz. Üç şehirden sonra son olarak da İzmir'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretle şubeler arası ilişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız. Bu ziyaretlerimizle karşılıklı ticari ilişkilerimizi arttırmak ve işbirliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir" dedi.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Karlsruhe'li işadamlarını İzmir'de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak da samimiyeti ve misafirperverliği için Saygılı'ya teşekkür ederek en kısa zamanda İzmir heyetini Karlsruhe'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak, yapılan görüşmelerin sonunda MÜSİAD Karlsruhe ile MÜSİAD İzmir'i kardeş şube olarak ilan etti.