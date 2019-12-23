MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Aydın, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafından yana kullandı.

Aydın, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni' fotoğrafını seçti.

Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Anadolu Ajansı bir okul, bu manada her sene iz bırakan fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf sanatına merakım var, sabır isteyen bir iş, güzel kareyi ve anı yakalamak çok önemli. Çok güzel çalışmalar var, herkesin eline sağlık." dedi.

MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Şahin Aydın, Aydın, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü
350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri
00:41 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:34 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
00:32 Şili Devlet Başkanı anayasa değişikliği referandumu için yasal düzenlemeyi onayladı - Son Dakika
00:29 Dışişleri'nden Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki - Son Dakika
00:25 Trabzon'da orman yangını (3) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:43:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]