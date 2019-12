MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar 'Vizyoner'19 Zirvesi' ni değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Vizyoner'19 zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen VİZYONER Zirvesi'nin 3.'sünün "Dijital Gelecek" temasıyla Birevim Ana Sponsorluğunda Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiğini ve zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çalışmalardan dolayı MÜSİAD'a teşekkür ettiğini bildirdi. Çınar Vizyoner 19 zirvesine ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu sene 3.'sünü düzenlemenin gururunu yaşadığımız Vizyoner programını "Dijital Gelecek" temasıyla Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirdik. Programa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın yanı sıra çok sayıda davetli, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Üyelerimiz, öğrenciler, basın mensupları ve misafirlerimizden oluşan çok sayıda katılımcı iştirak ederken, Kdz. Ereğli'den de 15 kişilik bir heyetle programa katılım sağladık. Vizyoner'19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekilmesi ve toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturulması planlandı. Ülkemizin tarihi süreç içerisinde maalesef birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırmış olmasının, bugün bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran yeni dönemde ülkemizin aktif olmasının gelecekte güçlü bir şekilde rol alabilmemiz için önem arz ettiği vurgulanan program kapsamında alanında birçok ünlü isim tarafından "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecek'te Değerlerimiz" konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Programda ayrıca Girişimciler ile Yatırımcıların buluşturulmasının hedeflendiği alanlar katılımcıların ilgisini çekti. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanımız, Türkiye için çalışan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başının üzerinde yerinin olduğunu söylerken dünyanın 94 ülkesinde ve 224 noktada aktif faaliyet yürüten derneğimiz MÜSİAD'ın bu önemli gücünü ülke ekonomisinin emrine vererek çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek MÜSİAD camiasını ekonomimize sağladığı katkılardan dolayı tebrik etti. MÜSİAD'ı yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız, küresel ağlarla ülkenin imkanlarını bir araya getirerek sermaye ve kaynak çoğaltan çalışma modellerinin başarılı olacağına inandığını belirterek, nitelikli insan ihtiyacının her alanda olduğu gibi iş dünyasında da öne çıktığını, hem iş gücü hem iş insanı yetiştirmeyi amaçlayan girişimlerin özellikle gençlerimizi hayata hazırlama bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. MÜSİAD'ın bu konularda ve daha pek çok alanda yaptığı çalışmalarla başı başına bir marka haline geldiğini de söyleyen Cumhurbaşkanımız, derneğimizin kuruluşundan bugüne kuruma emek veren, değer katan, katkıda bulunan herkese bir kez daha şükranlarını sunduğunu ifade ederek hepimizi onore etti. Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan tarafından Vizyoner'19 programı konusunun "Dijital Gelecek" olarak belirlenmesinin, çok farklı açılardan dönüşümün masaya yatırılmasına ve katılımcıların çok yönlülüğüne sebep olduğu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Genel Başkanımız, siyasetten diplomasiye; bilgiye erişimden onun güvenliği ve işlenmesine; ticaretin yeni kurallarından ticaretin yeni hatlarına; yeni piyasa koşullarından piyasaların yeni oyun kurucularına; milli gücü oluşturan yeni kavramlardan milli gücün yeni jeopolitik alanlarına kadar her sahada dönüşümünün masaya yatırıldığı panelimizin ana ekseninin dijital gelişim olduğu belirtildi. MÜSİAD olarak 2020-2021 dönemi ekonomik hedeflerine ulaşmada yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Genel Başkanımız, yeni dünya düzeninin sert ikliminde; üretimden ticarete, yatırımdan eğitime, sanattan toplumsal yapının onarımına kadar her alanda etkinliğimizi artıracak ismi Milli İktisadi Mimari olan iktisadi planımız hakkında da açıklamalarda bulundu. Programda, Dijitalleşme sürecinin 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağı ve sürecin ülkemizde ki 3,5 milyon KOBİ için önem arz ettiğini vurgulandı. KOBİ'lerimizin işlerini internete taşıdıkça, üretim süreçlerinde, satış ve pazarlamada inovasyon kültürünü benimsedikçe, verimlilik artışının kendiliğinden geleceği, ancak bu suretle emek yoğun alanlardan bilgi ve zanaat yoğun alanlara, katma değeri yüksek alanlara yönelebileceğimize dair düşünceler dile getirildi. Ülkemizin yeni ekonomik hikayesinin dijitalleşme ile birlikte e-ihracat olduğuna vurgular yapıldı. Dijitalleşmenin bugün geldiği noktada en önemli unsurlardan birinin de "İnsani Değerlerin Kaybedilmemesi " olduğunun vurgulandığı panellerimizde, ülkemizin bu konuda dünya genelinde ki tüm ülkelerden daha fazla hassasiyet gösterebilecek konumda olduğuna işaret edildi. Milli ve yerli üretimin dijital gelecekte etkin ve aktif olabilmek için olmazsa olmaz konumda olduğu, teknolojik öncülüklerin günümüz dünyasında ne kadar önemli bir hale geldiği, ülke olarak Milli Teknoloji hamlelerine şiddetle ihtiyacımız olduğu, bunu sağlayabilecek her unsurun dijitalleşme çalışmalarına hız vermeleri gerektiği konuşmacılar tarafından dile getirildi. "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" düsturumuz, önemini günden güne daha fazla hissettiriyor. Teknolojide ne kadar ilerlerseniz ilerleyin "Ahlak" kavramıyla bütünleştiremediğinizde kontrolsüz bir güç haline geliyor. Konuşma yapan birçok panelistin konu hakkında özellikle vurgu yapması ne denli önemli bir durumla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. İnsan odaklı milli üretim vizyonuyla, derneğimizin kurulduğu ilk günden bu yana vurguladığımız "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" düsturumuzun bugün ne kadar isabetli bir söylem olduğunu Vizyoner'19 programımızda bir kez daha gözlemledik. Bu duygular çerçevesinde derneğimizin kısa zamanda en önemli faaliyetleri arasında yer almayı başaran MÜSİAD Vizyoner Zirvesi'nin bu sene ki organizasyonunun gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese tebrik ve teşekkürlerimizi sunarız." - ZONGULDAK