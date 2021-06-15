MÜSİAD, KEİ ülke temsilcilerinin katılımıyla "diplomasi ve gurme buluşması" düzenliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla 22 Haziran'da "Diplomasi ve Gurme Buluşması" gerçekleştirecek.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gebze'de düzenlenecek etkinlik sayesinde Türkiye ile KEİ ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, uluslararası ticaret diplomasisi faaliyetlerinin artırılması, şehirlerin markalaşması ve gastronomi turizminin teşvik edilmesi hedefleniyor.

KEİ üyesi 11 ülkenin İstanbul başkonsolosları ve ticaret ataşelerinin de yer alacağı etkinlikte, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurahman Kaan değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantıda ticaret ataşelerinin temsil ettikleri ülkeler, iş ve yatırım fırsatları, avantajlı sektörler, ticareti geliştirme yolları, ihracat ve ithalat ürünleri, ticari sorunlara çözümler, vize ve seyahat prosedürleri gibi konularda sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinlik kapsamında başkonsoloslar ile iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek networking toplantıları gerçekleştirecek. Bu önemli toplantıların ana teması, ticaret hacimlerinin artması ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler üzerinde durulması olarak belirlendi.

Bilişim Vadisi ve TOGG ziyaret edilecek

Açıklamada programa ilişkin değerlendirmeleri yer alan MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, katılımcıların Türkiye Bilişim Vadisi ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) da ziyaret edeceklerini ve temaslarda bulunacağını bildirdi.

Türkiye Bilişim Vadisi'ndeki yüksek teknoloji firmaların yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydeden Güvercin, TOGG hakkında bilgi alınacağını aktardı.

Güvercin, "Daha sonra Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalara ziyaretler yapılacak. Günün sonunda ise katılımcılara verilecek özel bir akşam yemeği ile toplantı sona erecek. Özel eğitimli Türk aşçılar, Türk mutfak sanatları ve turizmine yönelik sunumlar gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.