Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulanmaya başlanan tedbirlerin Türkiye'yi koruyacağını belirterek, "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması" önerisinde bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini, Türkiye'de de süreç içinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

MÜSİAD Ankara olarak yaşanan zorluklar karşısında her zaman devletin yanında yer aldıklarını ifade eden Acar, "Kovid-19 salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulamaya koyduğumuz tedbirler ülkemizi ve milletimizi koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, Cumhurbaşkanlığı nezdinde "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezinin kurulması" önerisinde bulunarak, bu merkezlere mikrobiyoloji, halk sağlığı, afet, biyoloji, adli tıp, acil tıp, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda uzman insanların dahil edilebileceğini belirtti.

"Üniversiteler de akademik seferberlik ilan etmeli"

Söz konusu merkeze bağlı olarak ülkenin her bölgesinde coğrafi konuma göre laboratuvar, rehabilitasyon ve araştırma enstitülerinin de kurulabileceğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi ile bilim yuvası olan üniversiteler topyekun bir şekilde akademik seferberlik ilan etmelidir. Kimyasal ve biyolojik gelişmeler hususunda sorunların tespiti, analizi ve yeni çözüm önerileri oluşturmalıdır. Merkez, mevcut kriz sürecini görüp ileride fırsata çevirmek isteyen terör örgütlerine karşı önlem alacak şekilde kurumsallaşmalıdır. Bu konuya odaklanarak gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini ivedilikle almalıyız. Bakanlık ve kamu kurumlarının teşkilat yapılarında kimyasal ve biyogüvenlik daireleri oluşturulmalıdır."

Acar, yeni faaliyete geçen Türkiye Uzay Ajansı Kurumunun çalışma potansiyeli ve hareket kabiliyetinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bir taraftan koruyucu tedbirler alırken diğer taraftan bilim ve teknoloji alanında özellikle uzay sanayisi hususunda büyük adımlar atılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.