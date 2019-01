Müsiad Kırıkkale Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Biz mücadele eden bir toplumuz. Her türlü zorluklara karşı bu mücadeleyi yapmışız. 2019 yılı için kafamızda, zihnimizde herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kaan, bir düğün salonunda gerçekleştirilen MÜSİAD Kırıkkale Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, MÜSİAD olarak her daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını, Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen herkesle çalışacaklarını söyledi.



Kırıkkale'nin Anadolu'nun tam ortasında yaklaşık 45 vilayetin bir birine bağlandığı bir merkez durumunda olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:



"Kentin geleceği çok parlak. Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile anılan bir ilimiz. MÜSİAD olarak hedefimiz, Kırıkkale'nin diğer özellikleriyle birlikte, kültürüyle, turizmiyle gelişmesi. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte savunma sanayisinde ve otomotiv sanayisiyle Türkiye'de yeni bir Kırıkkale oluşturma konusunda çalışıyoruz. Kırıkkale aynı zamanda bir emekli şehri olmasıyla birlikte burada yetişmiş insan tecrübesi de var. Özellikle MKEK'de yetişen çok nitelikli insanlar var. Buradan hem Türkiye'deki iş dünyasına özellikle de yurt dışındaki iş adamlarına da sesleniyoruz. Çok nitelikli insanlarımız var, Kırıkkale'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz."



Kaan, Türkiye'de 2018 yılının biraz zor geçtiğini ancak 2019 yılının daha iyi geçeceğini düşündüklerini ifade etti.



Ülke ve iş insanları olarak bu durumu atlatacak bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olduklarını anlatan Kaan, şöyle konuştu:



"Kimse 2019 için karamsarlığa kapılmasın. Biz mücadele eden bir toplumuz. Her türlü zorluklara karşı bu mücadeleyi yapmışız. 2019 yılı için kafamızda, zihnimizde herhangi bir olumsuzluk yok. O bakımdan üzerimize yurt dışından empoze edilmiş bu tür algıları bertaraf edelim inşallah. Dünyadaki iktisadi sistemde bir değişim var, dönüşüm var. 'Ticaret savaşları' diye bir kavramı bizler daha önce duymamıştık. Geçen yıl duyduk. Ülkeler arasındaki ticari rekabet arttıkça bu tür şeyleri göreceğiz. Bunun için daha fazla çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah ülkemizi 2023 ve sonrasında ilk 10 ekonomiye ulaştırma konusunda gayret göstereceğiz. Biz bize yeteriz, dışarıdan gelen bu tür saldırılar bize hiçbir şey yapamaz. Neticede bu durumlar gelip, geçicidir. Türkiye'nin büyüme rakamlarına bakarsanız, ihracattaki büyüme rakamlarına bakarsanız anlarsınız. Bunlar her zaman olur. Bizler darbelerle senelerce uğraşmış bir toplumuz, bir iş dünyasıyız. Darbeler, e-muhtıralar, 28 Şubat'lar hepsini gördük. Bunların hepsini Allah'ın izniyle, gayretimizle atlattık. Onun için ABD'nin bundan sonraki yapacağı adımlara da biz hazırlıklıyız. Bu bakımdan korkumuz yok. Mücadelemiz Türkiye'yi geliştirmek için devam edecek."



Tek liste halinde gidilen seçimde MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkanlığına Mustafa Kaplan tekrar seçildi.

