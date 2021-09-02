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MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "İş İnsanlarını MÜSİAD çatısında birleşmeye bekliyoruz" - Son Dakika

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "İş İnsanlarını MÜSİAD çatısında birleşmeye bekliyoruz"

02.09.2021 09:35
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz:

KIRŞEHİR (İHA) – MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, "bende ülkem için varım" diyen iş insanlarını MÜSİAD üyesi olmaya davet etti.

KIRŞEHİR (İHA) – MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, "bende ülkem için varım" diyen iş insanlarını MÜSİAD üyesi olmaya davet etti. Öz, "MÜSİAD, yüksek ahlak ve güven temelinde yükselen bir iş dünyası tasavvuru ile yürütülen bir medeniyet davasıdır. Her birimizin doğduğu topraklara bu toprakların gelecek nesillerine, milletimize borcumuz var. Attığımız her adımı bu sorumlulukla planlamak zorundayız. Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin yanı sıra güçlü fikir teatileri gerçekleştiriyor bunların çıktılarını Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimiz politika yapıcıları kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

"MÜSİAD bölgesel kalkınma da kilit noktadır" diyen Kırşehir Şube Başkanı Öz, "Faaliyetlerimize gönüllülük, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını amaçlayan bir perspektifle çalışıyoruz. Ana faaliyet alanımız ise ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişmedir. Dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomide ve ticarette rekabet koşulları değişiyor. Bambaşka bir dünya düzeni kuruluyor. MÜSİAD dünyadaki siyasi ve ekonomik değişime uyumlu olarak aynı zamanda dünyaya ve ülkemize model olacak güneş katmanlı yapı modeli ile kendini 2023'e hazırlıyor. Bizler yeni dönemde de sahanın nabzını tutarak toplamış olduğumuz tüm verileri başka üyelerimiz olmak üzere, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi üretmeyi sürdüreceğiz. Bizler ülkemizin içinde bulunduğu realitenin farkındayız. Önümüzdeki zorlu sürece doğru okuyor ve analiz ediyoruz. İş insanları olarak bu süreci nasıl anlatacağımızı daha iyi tahlil ediyoruz. Cesur olacağız yatırımlardan ve ticari faaliyetlerimizi çeşitlendirmekten asla korkmayacağız" diye konuştu.

Güçlü birtakım olmak için Kırşehir'de bulunan iş insanlarına da davette bulunan Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İş insanlarımıza hizmet üreteceğiz. Özellikle Kırşehir'den ne alırız değil Kırşehir'e ne yapabiliriz anlayışında olacağız. Kırşehirli iş insanlarımızla bir araya gelerek ortak akılla konsorsiyum oluşturup iş ve istihdama yönelik bir üretim merkezini hayata geçirmeyi planlamaktayız. Kısaca üretmek için var olacağız, tüketmek için değil. İnsan odaklı ve her şey Kırşehir için anlayışı ile hareket edeceğiz. Öteleyen ve ötekileşen değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Yol haritamızın temelinde birlik beraberlik vardır. Gönlümüz açık kapımızda açıktır." - KIRŞEHİR

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: İş İnsanlarını MÜSİAD çatısında birleşmeye bekliyoruz

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kırşehir, Ömer Ali, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: 'İş İnsanlarını MÜSİAD çatısında birleşmeye bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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