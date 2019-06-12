Son Dakika Haberleri: MÜSİAD KOBİ ve İşletmelere yönelik destek paketi açıklaması
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MÜSİAD KOBİ ve İşletmelere yönelik destek paketi açıklaması

4 saat önce

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD KOBİ ve İşletmelere yönelik destek paketi açıklaması, System.String[]

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi; brüt yatırımların %55'ini, toplam istihdamın %73'ünü, toplam cironun %62'sini, toplam ihracatın ise %55'ini gerçekleştiren KOBİ'lerimizin omuzlarında yükselecektir. KOBİ'lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ'lerimize sunulacak olan 25 milyar TL'lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz.

KOBİ'lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla; 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve Şubat ayı itibariyle %14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibariyle mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte; KOBİ'lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır.

Bu vesileyle; MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ'lerimize sağlanacak her türlü imkânın destekçisi olacağımızı, yeniden ifade ediyoruz.

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
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