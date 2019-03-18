Müsiad Konya'da İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, İstihdam Seferberliği kapsamında güncel devlet desteklerini anlattı.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, İstihdam Seferberliği kapsamında güncel devlet desteklerini anlattı.



Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında Müslüman kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslam karşıtlığının, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Öte yandan, Polonya'da eğitim görmekteyken PKK sempatizanı tarafından öldürülen Konyalı kardeşimiz Furkan Kocaman'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Geçtiğimiz yıl dövizdeki hareketlilikle başlayan süreç bütün parametreleri altüst etmiştir. Bu tarihten itibaren yaşanan durağanlık, istihdamda da kendisini göstermeye başladı. Artma eğilimde olan işsizliğin önüne geçebilmek için devletimiz istihdam seferberliği başlattı. Bütün işverenlerimizi gerek işsizliğin önlenmesi gerekse de istihdam maliyetleri azaltılması yönünde güncel destekler hakkında bilgilendirmek istiyoruz" dedi.



SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, teşvikler hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Yavuz, "teşviklerle ilgili sosyal güvenlik kurumunun işleyişi ve kurumda karşılaştığınız zorlukların aşılması konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşviklerden bütün işverenlerimizi faydalanmaya davet ediyorum" dedi.



İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş ise, "Yaklaşık bir aydır sahadayız. Yeni teşvikleri anlatmak için bin işyerini ziyaret edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

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