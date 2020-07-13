MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik - Son Dakika

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan " Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Okka, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

Konya'nın, ekonomide yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu vurgulayan Okka, "Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için daha çok üretmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Konyalı firmaların, başarısından mutlu olduklarını aktaran Okka, şunları kaydetti:

"Sıralamada yer alan Konya firmaları içerisinde üyemizin sayısının her geçen yıl artması da bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu vesile İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan, başta MÜSİAD Konya üyesi Konya Şeker, Panagro Tarım, Safa Tarım ve Enka Süt olmak üzere şehrimizdeki diğer sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik - Son Dakika
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