MÜSİAD Konya Şubesi meslek lisesinin ürettiği maske makinesini inceledi - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen maske makinesini inceledi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Okka ve yönetim kurulu üyelerinin, makine teknolojisi alanı atölyesinde bir grup öğretmen, teknisyen ve öğrencinin katkılarıyla üretilen maske makinesini ve üretimini incelediği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Okka, maske makinesini üreten okul müdürü Sadullah Özuygur, öğretmen, teknisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Bir meslek lisesinin, ihtiyaç hissettiğinde böyle bir projeyi üretebiliyor olmasının büyük bir birikimin göstergesi olduğuna dikkati çeken Okka, şunları kaydetti:

"Okullarımızdaki bu birikim ve heyecanın, mesleki eğitimdeki gençlerimize aktarılması ile Milli Teknoloji Hamlesinde büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. Bizlerin, vatanına ve milletine vereceği en büyük destek yerli ve milli üretimlerimiz olacaktır. Ülkemiz, her sorunu aşacak güce sahiptir. Bu küresel salgını da en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır."

Açıklamada, okul müdürü Özuygur ise maske makinesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Maske makinemiz günde 20 bin maske üretebilecek kapasitede. Makineyi öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan ekiple 2 hafta gibi bir sürede tasarladık ve tamamen kendi imkanlarımızla, kendi atölyemizde ürettik. Makinemiz üretime devam ederken, bir yandan da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. İkinci makinemizi Ultrasonic Kaynak cihazını entegre ederek maske üretim sayısını günlük 100 bine çıkaracağız."