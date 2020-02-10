MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı - Son Dakika

MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı

7 saat önce

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanı Hon July Moyo ve beraberindeki heyet MÜSİAD Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı, System.String[]

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanı Hon July Moyo ve beraberindeki heyet MÜSİAD Konya Şubesi'ni ziyaret etti.


Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanı Hon July Moyo, Parlamenter ve Madencilik Birlik Başkanı Hon. Edmond Mkaratigwa, Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Ticaret Müşaviri Charles Scott, DEİK Zimbabve İş Konseyi Başkanı Hıfsı Soydemir ile birlikte MÜSİAD Konya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Bakan Hon July Moyo ve beraberindeki heyet, MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) toplantısına da katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zimbabve hakkında MEKİK üyelerini bilgilendiren Bakan Hon July Moyo, Zimbabve'nin son zamanlarda ciddi gelişme kaydettiğini söyledi.


Bakan Hon July Moyo, "Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik alanda ilişkilerimizi güçlendirmek için bu tür ziyaretler düzenliyoruz. Bu kapsamda da Konya'da bir takım ziyaretlerimiz oldu. Konya ile ticari alanda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Konyalı iş adamlarıyla iletişim halinde olmak istiyoruz. Bu konuda DEİK İş Konseyi Başkanı Hıfsı Soydemir'in Konyalı olması da bizim için bir avantaj. Büyükelçimizle birlikte ekonomik alanda ilişkilerimizin gelişmesi için elinden geleni yapacaklardır. Tarım, madencilik, enerji, turizm, makine ve üretim sektörüne önem veriyoruz. Bu sektörlerde ihracatımız olacaktır" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Faruk Okka ise, "MÜSİAD Konya olarak Zimbabve ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek adına sosyal ve kültürel alanda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Bu konuda Bakan'ın da bizlere desteği olacaktır. MÜSİAD Konya, kurulduğu günden bugüne şehrin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamış ve yön vermiştir. Afrika'daki birçok ülkeye iş seyahatlerimiz oldu ve Afrika'dan da birçok ülkenin temsilcisini de şehrimizde ağırladık. İlişkilerimizi geliştirerek ticaretimize katkı sağladık. Bu yönde faaliyetlerimize artırarak devam edeceğiz. Konya ile Zimbabve arasındaki ikili ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için karşılıklı temaslarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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