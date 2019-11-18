Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti
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MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kırgızistan'ı ziyaret ederek yatırım fırsatları konusunda istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kırgızistan'ı ziyaret ederek yatırım fırsatları konusunda istişarelerde bulundu.


Kırgızistan ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan İsmail Tosun," Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te MÜSİAD Kırgızistan Temsilcisi Muammer Akkaya'yı ve Bişkek'te Türk yatırımcı Süleyman Yankın'ı ziyaret ederek Kırgızistan'da ki yatırım fırsatları konusunda istişare yaptık" dedi. - KÜTAHYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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