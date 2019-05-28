MÜSİAD'lı muhteşem açılış

MÜSİAD Sakarya Şubesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Adem Tok'un sahibi olduğu; Picasso Dondurma Bahçesi; MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla düzenlen törenle resmen açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı ve Adem Tok İnşaat ve Dekorasyon Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tok'un sahibi olduğu; Picasso (Alpedo) Dondurma Bahçesi; düzenlen törenle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde resmen açıldı.

MÜSİAD tam kadro

Açılışa; MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar, Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Tok, Mustafa Kaytaz, Ömer Arslan, Hendek Belediyesi eski Başkanı İrfan Püsküllü, MÜSİAD Sakarya Şubesi Müdürü Emre Ozan, MÜSİAD Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda işadamı katıldı.

Bir çok şirketin sahibi

MÜSİAD Ailesinin katılımıyla gerçekleştirdikleri açılışlarından dolayı memnuniyetini dile getiren MÜSİAD Sakarya Şubesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı, Adem Tok İnşaat ve Dekorasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve Picasso & Dondurma Bahçesi Sahibi Adem Tok; katılımlarından dolayı herkeze çok teşekkür ederek, nezih bahçelerine tüm misafirler beklediklerini dile getirdi.