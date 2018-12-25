Son Dakika Haberleri: Müsiad Malatya Başkanı Kalan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Müsiad Malatya Başkanı Kalan'dan Asgari Ücret Açıklaması

27 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Müsiad Malatya Başkanı Kalan'dan Asgari Ücret Açıklaması, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kalan, yaptığı yazılı açıklamada iş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD'ın, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürüttüğünü söyledi. Yeni asgari ücreti tatmin edici bulduklarını belirten Kalan, "Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kalan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, Ekonomi
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