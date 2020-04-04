MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz Açıklaması - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" milli dayanışma kampanyasına katılarak destek verdi.



MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyasına elbette Malatya olarak bizlerde varız. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı MÜSİAD Malatya tarafından yoğun bir ilgiyle desteklendi ve desteklenmeye devam ediliyor. Geçirdiğimiz bu zor günleri Türk Milletine yakışacak şekilde birlik ve beraberlik içinde aşacağız. MÜSİAD Malatya Şubesi olarak seferberlik ruhuyla kampanyaya katılıyoruz" ifadelerine yer verdi.



11 bin'i aşan üyesi ile 60 bin işletmeyi temsil eden büyük bir camia olduklarına dikkat çeken Poyraz, "Cumhurbaşkanımızın Milli Dayanışma Kampanyasını açıkladığı günden bu güne, camia olarak 100 milyonun üzerinde nakit katkı sağlanmıştır. İnanıyorum ki bu katkılar hız kesmeden devam edecektir. Kaldı ki millet olma bilinci ve dayanışma ruhu bunu gerektirir. Ayrıca bu zor süreçte sağlığı pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza da teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu. - MALATYA