Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, "Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, " Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.


Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ı basın açıklaması yaparak destek veren MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz," Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Boyraz, açıklamasını şöyle tamamladı.


"MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz." - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Barış Pınarı Harekatı, Malatya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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