Müsiad Malatya'da Muharrem Poyraz Dönemi

Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi 20. olağan kongresinde başkanlığa Muharrem Poyraz seçildi.

Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi 20. olağan kongresinde başkanlığa Muharrem Poyraz seçildi.



Derneğin Malatya Şubesinde gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Hüseyin Kalan yeniden seçimlere girmezken, tek liste halinde gidilen seçimde yönetim kurulu başkanlığına işadamı Muharrem Poyraz seçildi.



Kongrenin ardından ise akşam kokteyl düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen etkinliğe AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MÜSİAD Genel Merkez Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal, Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, derneğin eski Başkanı Hüseyin Kalan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve derneğin üyeleri katıldı.



Programda konuşan Milletvekili Ahmet Çakır, "Hem bir yandan bir kendi üyelerini eğitilmesi, ticarette daha ileriye götürmesi adına, dünyayı tanımaları adına çok büyük bir görev üstlenmiş durumda. Bu dönemlerde, böyle sizin gibi ilkelerine bağlı, ticari kuralları ve helal-haram dairesini gözeterek, kapitalist zihniyetin dışında insan odaklı yüksek ticari ahlakı esas alan bir ticaretle büyümek çok da kolay değil. Çünkü bu bir fedakarlık gerektiriyor. Bir zahmet, bir özveri gerektiriyor. Çıkar ilişkisinden uzak, ticaret yapmak bu ekonomik tablo içerisinde kalmak, büyümek, dünyaya açılmak çok da kolay değil. Dolayısıyla buradan tüm dernek üyelerine buradan farklı bir gözle baktığımızı ifade etmek istiyorum. Bir dönem bize de nasip oldu ve çok şey öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Kendi dönemimizde 28 şubeye ulaştık diye seviniyorduk ve şuan 86'yı çekmek ve yurt dışında tüm dünyaya açılan bir MÜSİAD'a kavuşmak, 1 milyon 600 bin istihdama ev sahipliği yapan bir dernek ülkemize adına gerçekten gurur verici bir tablo. ve ülkemizin bir sigortası olarak görüyorum. Dolayısıyla kriz dönemlerinde tasını, tarağını, sermayesini toplayıp yurt dışına götüren bir topluluktan bahsediyoruz. ve her krizde görüyoruz ki, ülkemize kurulan tuzaklarla birlikte, onlarla birlikte olanları, ülkemizden sermaye kaçıranları gerçekten her dönem görüyoruz. Fakat bunların içinde MÜSİAD'ı bulamazsınız. Ülkemizle mücadele eden çok yapılar var ve özellikle son ekonomik saldırılarda krizin ekonomik politikalardan kaynaklanmadığını, tamamen dış odaklı finans kaynaklarının Türkiye'ye karşı büyük bir saldırısının olduğu bir gerçektir" şeklinde konuştu.



MÜSİAD Genel Merkez Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal ise 29 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek "Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda şükürler olsun ki ilk kuruluş gayesinden hiçbir şekilde ayrılmamış, bu şuurla görevi devralan ve devreden üyelerimiz ve yönetimlerimiz mevcut. 29 yıllık birikime baktığımızda yurt içinde 87 şubeye, dünyada 220 noktaya ulaşmış vaziyetteyiz. Türkiye Cumhuriyetinin elçiliklerinin bulunmadığı yerlerde dahi MÜSİAD'ın ofislerinin olduğunu hamd olsun büyük bir gururla ifade ederim. 11 bin üyesi ve toplamda 60 bin şirket potansiyeline sahibiz. Yine gayrı safi hasılanın yüzde 20'sini oluşturan bir ekonomik güce sahibiz. Bu çerçevede baktığımızda sizler çalışmalarınızla, gayretlerinizle yurt içindeki potansiyeli, yurt dışına taşımanın vakti geldi. MÜSİAD sadece Türkiye'deki dünyanın global bir markası haline gelmiştir" dedi.



Malatya Şube'nin yeni Başkanı Muharrem Poyraz ise derneğin bölgesinde etkin, dünyada saygın bir güç olduğunu dile getirerek "Türkiye için yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarımızın 9 Mayıs 1990 yılında İstanbul'da kurulan bir işadamları derneğidir. Kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın, sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan gelişim, diyalog, işbirliği, güç birliği tablosudur. Derneğimiz hamd olsun 11 bini aşkın üyesi ile 60 bine yakın işletmeyi temsil eden, yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan ve yurt içinde 86 irtibat noktası bulunan bir kuruluş. Üyelerimizin sorunlarını, görüş ve önerilerini, kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten MÜSİAD yurt dışında farklı 78 ülkede toplam 208 noktada hizmet veren bir oluşum. Sadece iş dünyasına değil, diğer kesimler için de örnek ilim rehberliği ve danışmanlık merkezi haline gelen uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturan, birikimini paylaşımına açan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Biz dünyanın en yaygın ve en etkin STK'sıyız diyoruz" diye konuştu.



Derneğin eski Başkanı Hüseyin Kalan'da Malatya Başkanlığını 2017-18 yılında yönetim kuruluyla birlikte yapmaktan şeref duyduğunu dile getirerek "Derneğin sahip olduğu kurumsal güç ve hizmet ağı, bizler için gurur vesilesidir. Kurulduğu günden beri hep üretimle büyümeyi hedeflemiş, faiz ve rant ekonomisi ile karşı hep mücadele etmiştir. Helal kazanç dairesinde ticaretimizi yapıp, dostluklarımızı pekiştirip, ahilik anlayışını sürdürmek için bu yola baş koyduk. Bu yolda çok büyük dostluklar edindik. Bu dostluklar da bize yol gösterdi. Bölünmez bir bütün haline geldik. Sadece iş adamları derneği değil, aynı zamanda bir okul olarak gördük" diye konuştu.



Gecede, görevi yeni yönetime devreden yönetim kurulu üyelerine de katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. - MALATYA

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