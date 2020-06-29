MÜSİAD Muğla Şube'sinden Vali Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

MÜSİAD Muğla Şube'sinden Vali Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

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Ziyarette, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, MÜSİAD'ın Muğla'da yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, MÜSİAD'ın il ekonomisine yaptığı katkıların önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Orhan Tavlı, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MÜSİAD Muğla Şube'sinden Vali Orhan Tavlı'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Son Dakika

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