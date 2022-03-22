MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti - Son Dakika
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MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti

22.03.2022 13:48
MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Başkanı Kazım Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet derneklerinin Aydın, İzmir ve Manisa şubelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Başkanı Kazım Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet derneklerinin Aydın, İzmir ve Manisa şubelerine ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak MÜSİAD Aydın Şubesi'ni ziyaret eden heyet burada görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra MÜSİAD İzmir Şubesi'ne giden heyet son olarak MÜSİAD Manisa Şubesi ile Manisa Yunus Park İrfan Meclisi'nde bir araya geldİ.

Üyeler arası tanışma ve iş görüşmelerinin yapıldığı ziyaretlerde, projeler değerlendirilerek ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Demir, yaptığı açıklamada, misafirperverliklerinden dolayı Aydın, İzmir ve Manisa şube başkanlarına teşekkür

MÜSİAD olarak üyeler arası iletişim ağını kuvvetlendirmek, ticareti geliştirmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek adına bu tür ziyaretleri çok önemsediklerini belirten Demir, "Ulaşımın kolay olması sebebiyle de ziyaretlerimizi öncelikli olarak yakın illere yapmayı tercih ediyoruz. Bizim için bugünkü ziyaret çok verimli geçti. İnşallah bir dahaki ziyaretimizi de Denizli, Isparta, Afyon illerine yapacağız." dedi.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti - Son Dakika


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