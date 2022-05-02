MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde bayramlaşma etkinliği yapıldı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince bayramlaşma programı düzenlendi.

MÜSİAD binasında gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Fiskobirlik Başkanı Lütfi Bayraktar, AK Parti 22 ve 23. dönem Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Fatih Savaşan, MÜSİAD 2. Dönem Başkanı Mehmet Aracı, ASKON Başkanı Engin Tumbaz, STK başkanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, bayramlaşmaya katılanlara teşekkür etti.

Geleneksel hale gelen bu programların birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarına ve birliktelik kültürüne katkıda bulunduğunu aktaran Filizfidanoğlu, "Bu doğrultuda hem üyelerimizle hem de ilimizin değerli protokol üyeleriyle birlikte olarak hasbihal etmiş oluyoruz. Milletçe yardımlaşmanın doruğa çıktığı bir bayramı daha huzur içinde yaşmaktayız. Bu huzur iklimini bize sağlayan yüce Rabbimize şükrederken; bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anarak bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.