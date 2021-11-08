MÜSİAD Sakarya Şubesi üyeleri hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hatıra ormanı için fidan dikimi yapıldı.

"Doğayı Yeşille Süsleyelim" sloganıyla üyeler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, ülkenin geleceğine miras bırakmak için etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Ülkenin her ferdinin toprağa dokunmadan, bir fidan dikmeden, geleceğe doğal miras bırakmadan bir yıl geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Filizfidanoğlu, "Bu alışkanlığı bütün çocuklarıma aktarma çabası içindeyim. Aynı zamanda geçen yaz yaşanan ve şehrimizde değil ama ülkemizde büyük sorunlara sebep olan orman yangınları hayat damarlarımıza zarar verdi. Bu zararı milletçe topyekun bertaraf edeceğimize ve çocuklarımıza daha güçlü ekosistem bırakacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Çevre Komisyonu Başkanı Mustafa Gavasoğlu da 6 aylık çabanın eseri olan projenin hayata geçmesinin kendisine kıvanç verdiğini dile getirerek, başka projelerle de doğaya dokunacaklarını bildirdi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ ise sivil toplum kuruluşlarının böylesi güzel niyetlere girmesinin yürüdükleri yolda yalnız olmadıklarını gösterdiğini kaydetti.