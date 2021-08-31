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MÜSİAD SAMEKS ağustosta 47,8 puana geriledi - Son Dakika

MÜSİAD SAMEKS ağustosta 47,8 puana geriledi

31.08.2021 10:32
MÜSİAD SAMEKS ağustosta 47,8 puana geriledi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 47,8 puana geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 47,8 puana geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ağustosta temmuza göre 4,9 puan azalarak 47,8 değerine düştü.

Söz konusu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 8,4 puan azalarak 47,4 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 5,1 puan artarak 51,1 seviyesine yükseldi ve Bileşik Endekste gözlenen ivme kaybını sınırlandırdı.

Girdi alımlarının artış hızında gözlenen sert gerileme, bu dönemde hizmet sektöründe gerçekleşen yavaşlamanın belirleyicisi oldu. Sanayi sektöründe gözlenen toparlanmada ise yeni siparişlerin 6 aylık aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerine yükselmesi etkili oldu.

Söz konusu gelişmeler neticesinde ağustos ayında 47,8 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin altına gerileyerek iktisadi faaliyetin önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

Sanayi sektörü endeksi, ağustosta 5,1 puan arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, ağustosta, bir önceki aya göre 5,1 puan artarak 51,1 seviyesine yükseldi.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 17,6 puan artarak son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 58,9 puana yükselmesi, sanayi sektöründe gözlenen hızlanmanın belirleyicisi oldu. Son 7 ay boyunca artış kaydeden girdi alımları ise ağustos ayı itibarıyla daralma kaydetti ve önceki aya göre 23,7 puan azalarak 31,8 seviyesine geriledi.

Yeni siparişlerdeki sıçramaya karşın girdi alımlarının sert bir şekilde gerilemesi üretimdeki toparlanmayı sınırlandırmış ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 7,3 puan artış kaydetmesine karşın 47,8 puanda kaldı.

Önceki aya göre 4,4 puanlık bir hızlanma kaydedilmesine karşın nihai mal stoku alt endeksi 49,9'luk seviyesiyle 50 referans değerin hemen altında yer aldı ve azalışını bu dönemde de sürdürdü. 0,1 puanlık artışla 58,3 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksindeki pozitif görünüm bu dönemde de sürerken; 18,6 puan azalarak 34,2 seviyesine gerileyen istihdam alt endeksi ise sektör genelinde emek talebinin sert bir şekilde azaldığına işaret etti.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 5,1 puan artışla 51,1 seviyesine yükselen sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşerek sektör genelinde toparlanma sinyali vermiştir.

Hizmet sektörü endeksi, ağustosta 8,4 puan azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet sektörü SAMEKS Endeksi, ağustosta, bir önceki aya göre 8,4 puan azalarak 47,4 seviyesine geriledi. 62,6 puanla artışını sürdürmesine karşın önceki aya göre 10,3 puanlık ivme kaybı dikkati çeken girdi alımları, son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Önceki aya göre 22,2 puan azalarak 25,9 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi ise endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Böylece hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi alt endeksi, önceki aya göre 8,4 puan azalarak son 14 ayın en düşük düzeyi olan 38,2 seviyesine geriledi.

Önceki aya göre 6,6 puan ivme kaybetmesine karşın 50,6 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi pozitif görünümünü sürdürürken; 0,8 puan artış kaydederek 57,6 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de hizmet sektöründe emek talebinin artmaya devam ettiğine işaret etti. Böylece ağustos ayında önceki aya göre 8,4 puan azalarak 47,4 seviyesine gerileyen hizmet aektörü SAMEKS Endeksi, bu döneme ilişkin olumsuz bir görünüm arz etti.

SAMEKS'te yer verilen yoruma göre, ağustos ayında 47,8 puan seviyesine gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, bu döneme ilişkin iktisadi faaliyetin önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

Söz konusu düzey bileşik endeksin son 14 aydaki en düşük seviyesi olurken, yılın üçüncü çeyreğine yönelik büyüme oranı için olumsuz bir sinyal verdi. Söz konusu dönemde hizmet sektörü endeksi son 14 ayın en düşük seviyesine gerileyerek negatif bir görünüm arz ederken, sanayi sektörü endeksi ise 3 ay aradan sonra yeniden artış düzeyinde gerçekleşti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS ağustosta 47,8 puana geriledi - Son Dakika Ekonomi


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