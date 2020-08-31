MÜSİAD SAMEKS ağustosta 50,6'ya geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6'ya geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6'ya indi. Bu dönemde endekste gözlenen ivme kaybında, hizmet sektörü endeksinin 8,5 puan birden azalarak 47,5 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Öte yandan 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın sanayi sektörü endeksinde de 4,6 puan gerileme yaşandı.

Hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarında gözlenen ivme kaybının iş hacmine olumsuz yansıdığı gözlenirken, sanayi sektörünün hız kaybında ise yeni siparişlerde gerçekleşen daralma etkili oldu.

Önceki aya göre 4,9 puan azalmasına karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrine devam eden SAMEKS, yılın üçüncü çeyreğine yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürdü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 51,0 seviyesine geriledi.

Önceki aya göre 7,8 puan gerileme kaydederek 44,3 puana gerileyen yeni sipariş alt endeksi, sektör genelinde yaşanan ivme kaybında belirleyici rol oynadı.

Bu gelişmeye bağlı olarak, girdi alımlarında gözlenen artış hızı da azaldı ve söz konusu alt endeks 5,0 puan düşerek 53,4 seviyesine geriledi.

Böylece temmuz ayında 5 ay aradan sonra yeniden artış sinyali veren üretim alt endeksi, ağustos ayında 13,3 puan birden geriledi ve 44,7 puanla yeniden 50 referans değerinin altında yer aldı.

Üretimde gözlenen bu azalışa karşın, sektörde haziran ayında başlayan istihdam artışı bu dönemde de sürdü ve 3,5 puan artış kaydeden alt endeks 62,7 puana yükseldi.

Sonuç olarak; önceki aya göre 4,6 puan ivme kaybı yaşanmış olmasına karşın, SAMEKS Sanayi Endeksi'nin 50 referans değeri üzerindeki seyri, sektördeki toparlanmanın bu dönemde de sürdüğüne işaret etti.

SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi 47,5 seviyesine geriledi

SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2020 Ağustos'ta bir önceki aya göre 8,5 puan azalarak 47,5 seviyesine geriledi.

Sektöre ilişkin girdi alımlarında gözlenen 4,6 puanlık hız kaybının, sektör genelinde gözlenen daralmanın temel belirleyicisi olduğu görülürken, bu gelişmeye bağlı olarak önceki aya göre 9,8 puan birden azalarak 41,4 seviyesine gerileyen iş hacmi alt endeksi, bu dönemde yeniden 50 referans değerinin altına gerileyerek sektöre yönelik durgunluğa işaret etti.

Nihai mal stoku alt endeksinin 13,5 puan azalarak 48,6 puana gerilemesi ve tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinde gözlenen 7,8 puanlık gerileme, ağustos ayında hizmet sektöründe yaşanan gerilemeyi hızlandıran diğer faktörler oldu.

Bu gelişmeler neticesinde, hizmet sektörüne yönelik istihdam alt endeksi de önceki aya göre 7,5 puan azalarak 47,9 seviyesine geriledi ve iş gücü piyasasına yönelik olumsuz bir görünüm sundu.

Böylece geçtiğimiz ay Şubat 2020 döneminden beri ilk kez 50 referans değerinin üzerine yükselen SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, ağustos dönemi itibarıyla yeniden sektörde daralmaya işaret etti.

Önceki aya göre hız kaybetmiş olmasına karşın SAMEKS Bileşik Endeksi'nin eşik değer üzerindeki seyrini sürdürmesi, reel sektöre yönelik toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

Bu dönemde İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı ve Reel Sektör Güven Endeksi gibi resmi verilerde gözlenen artışlar SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi'ne yönelik olumlu görünümü teyit ederken, ağustos ayı genelinde döviz kurunda gözlenen dalgalanmalar neticesinde Türk lirasında gözlenen değer kayıplarının, reel sektöre yönelik toparlanmayı sınırlandırdığı görüldü.

Bilhassa temmuz ayında kaydettiği artışın ardından ağustos ayında yeniden zayıf bir görüntü arz eden SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi'nin, Bileşik Endeks üzerindeki aşağı yönlü baskısının sürdüğü gözlendi.

SAMEKS'teki ılımlı artışın eylül ayında da devam edeceğini ve genel anlamda durgun bir görüntü arz etmiş olmasına karşın, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre reel sektördeki toparlanmaya işaret edeceğini tahmin ediliyor.