Son Dakika Haberleri: Müsiad Sameks Aralık Ayı Verileri

Müsiad Sameks Aralık Ayı Verileri

29 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 45,0 değerine geriledi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 45,0 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Aralık 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 45,0 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde endekste gözlenen 2,4 puanlık azalışta sanayi endeksinin önceki aya göre 3,3 puan azalarak 43,9 puana gerilemesi etkili olurken, hizmet endeksi de 2,4 puan azalış kaydederek 45,3 seviyesine geriledi.

Rapora göre, sanayi sektöründe yeni siparişlerde gözlenen gerilemeye bağlı olarak girdi alımları ve üretim azalırken, hizmet sektöründe ise girdi alımlarındaki sert düşüş iş hacmindeki yavaşlamayı belirginleştirdi.

Raporda, "Böylece her iki sektöre ilişkin endeks de 2018 yılını 50 referans değerinin altında kapatmış ve Aralık ayında reel sektöre ilişkin olumsuz görünüm arz etmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Aralık, Ekonomi
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