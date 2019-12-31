MÜSİAD SAMEKS aralık verileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD SAMEKS aralık verileri - Son Dakika

MÜSİAD SAMEKS aralık verileri

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralık ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 52,3'e yükseldi.

MÜSİAD SAMEKS aralık verileri, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralık ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 52,3'e yükseldi.


MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Aralık 2019 sonuçları açıklandı.


Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 52,3 seviyesinde gerçekleşti.


Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 7,9 puan artarak 54,3 seviyesine yükselmesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de 51,5 seviyesinde gerçekleşerek artışını sürdürdü.

Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerin ivme kazanması belirleyici olurken, hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarındaki olumlu görünüm bu dönemde de devam etti.

Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdüren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekim ve kasım aylarındaki olumlu görünümünü aralık ayında da sürdürdü ve yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif sinyaller vermeye devam etti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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