Son Dakika Haberleri: MÜSİAD SAMEKS ekim verileri
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MÜSİAD SAMEKS ekim verileri

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekim ayında bir önceki aya göre 3 puan artarak 49,7'ye yükseldi.

MÜSİAD SAMEKS ekim verileri, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekim ayında bir önceki aya göre 3 puan artarak 49,7'ye yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ekim 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3 puan artarak 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,6 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi de 2,6 puan artış göstererek 49,2 seviyesine ulaştı.

Bu dönemde her iki sektörün tüm alt endekslerinde önceki aya göre artış kaydedilirken, girdi alımlarındaki artışın sektörlerdeki toparlanmalarda başrolü oynadığı gözlendi.

50 referans değerinin bir miktar altında seyretmiş olmasına karşın 49,7 puanlık seviyesiyle

son 15 ayın en yüksek değerine ulaşan SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik toparlanmanın ivme kazandığına işaret etti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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