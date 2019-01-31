MÜSİAD SAMEKS Endeksi yeni yıla 'zayıf' başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.

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