MÜSİAD SAMEKS Endeksi yeni yıla 'zayıf' başladı
55 dakika önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:52
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