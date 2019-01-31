Son Dakika Haberleri: MÜSİAD SAMEKS Endeksi yeni yıla 'zayıf' başladı

MÜSİAD SAMEKS Endeksi yeni yıla 'zayıf' başladı

55 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.

MÜSİAD SAMEKS Endeksi yeni yıla 'zayıf' başladı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:52 

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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