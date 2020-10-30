MÜSİAD SAMEKS eylülde 49,6'ya geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49,6 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ekim 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ekimde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49,6 puana indi.

Gerçekleşen hız kaybında sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 1,9 puan azalarak 48,1 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Önceki aya göre 0,8 puan artmasına karşın 48,5 puanda kalarak referans değerin altındaki seyrini sürdüren hizmet sektörü endeksi de olumsuz görünümünü sürdürdü.

Ekimde sanayi sektörüne ilişkin yeni siparişlerin durgun bir görünüm arz etmesi üretim alt endeksini olumsuz etkilerken, bu dönemde hizmet sektörüne yönelik girdi alımlarındaki artış sürdü, buna karşın toplam iş hacmi zayıf seyretmeye devam etti.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 49,6 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin yılın üçüncü çeyreği boyunca süren artış eğilimi ekim itibarıyla son buldu.

Sanayi sektörü normalleşmeden bu yana ilk kez referans değerin altında

Üçüncü çeyrek boyunca 50 referans değerinin üzerinde seyreden ve bu döneme ilişkin 52,1 puanlık ortalamasıyla reel sektöre yönelik olumlu bir tablo sunan SAMEKS Bileşik Endeksi, ekimde 49,6 seviyesine gerileyerek yılın son çeyreğine azalışla başladı.

Ağustos ve eylülde zayıf bir görünüm sergileyen hizmetler sektörünün olumsuz görüntüsü ekimde de sürerken, bu dönemde sanayi sektörünün Kovid-19 pandemisi sonrası normalleşmenin adımlarının atıldığı mayıstan beri ilk kez referans değerinin altında kaldığı görüldü.

Her iki sektörde de girdi alımlarındaki artış eğiliminin sürmesi, sektör temsilcilerinin gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerinin sürdüğüne işaret ederken, ekim boyunca döviz kurunda yaşanan volatil seyrin özellikle sanayi sektörü üzerindeki olumsuz etkisi hissedildi.