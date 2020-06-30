MÜSİAD SAMEKS haziranda 44,1'e yükseldi - Son Dakika

MÜSİAD SAMEKS haziranda 44,1'e yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda önceki aya göre 1 puan artarak 44,1 değerine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda önceki aya göre 1 puan artarak 44,1 değerine yükseldi.

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MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 1 puan artarak 44,1'e ulaştı.

Haziranda endekste gözlenen artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 7 puan artarak 51,6 seviyesine yükselmesi etkili olurken, 42,4 seviyesindeki hizmet sektörü endeksi ise 0,5 puanlık artışla sınırlı bir genişleme kaydetti

Sanayi sektöründe yeni siparişler ve buna bağlı olarak girdi alımlarında hızlı bir artış görülürken, hizmet sektörüne yönelik iş hacminin durgunluğunun bu dönemde de sürdüğü gözlendi.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 1 puan artan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta başlayan toparlanma eğilimini sürdürdü. Bununla birlikte 50 referans değerinin altında kalarak reel sektördeki durgunluğun henüz tam anlamıyla geride kalmadığına işaret etti.

Veriler haziranda toparlanmanın ivme kazandığını gösteriyor

Nisandaki "en kötü" seviyesinden mayıs itibarıyla uzaklaşmaya başlayan SAMEK'te, haziran döneminde toparlanmanın ivme kazandığı görülüyor.

SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi'nin yeniden 50 referans değerinin üzerine yükselmesi, imalat sanayisine yönelik görünümün bu dönem itibarıyla pozitife dönmeye başladığına işaret ediyor. Haziranda reel sektöre yönelik açıklanan resmi veriler de SAMEKS'teki toparlanmayı teyit ediyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle nisanda yüzde 61,6'ya kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanımı, mayısın ardından haziranda da toparlanmayı sürdürerek üst üste ikinci ayında da artış kaydetti. Bu gelişmeye paralel olarak aynı dönemde reel kesim güven endeksinde de güçlü bir artış yaşandığı görüldü.

Bu gelişmeler ışığında; haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin piyasalara olan olumlu etkisinin, yılın ikinci çeyreğindeki muhtemel ekonomik küçülmeyi sınırlandığı ifade edilebilir.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS haziranda 44,1'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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