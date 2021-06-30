MÜSİAD SAMEKS haziranda 50,3 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,3 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2021 sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,3 değerine geriledi. Söz konusu gerilemede hizmet sektörü endeksindeki artışın önceki aya göre 0,7 puan ivme kaybederek 50,4 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 0,5 puan artarak 50,1 seviyesine yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörü genelinde iş hacminin durgun görünümünün sürdürdüğü gözlendi. Sanayi sektörü ise girdi alımlarındaki güçlü artışla birlikte mayıstaki azalışın ardından yeniden artış trendine girdi.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,3 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi referans değer üzerindeki seyrini sürdürerek pozitif bir görünüm arz etti. Bununla birlikte endeksin artış hızındaki ivme kaybı haziran ayında da devam etti.

Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, haziran ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 50,1 seviyesine yükseldi. Girdi alımlarının önceki aya göre 8,9 puan birden artarak 63,1 seviyesine yükselmesi, sanayi sektörünün yeninden 50 referans değerinin üzerinde yer almasında belirleyici etken oldu. Satın alımlardaki artışa karşın bu dönemde yeni siparişlerdeki düşüş devam etti ve önceki aya göre 3,1 puan azalan söz konusu alt endeks 45,5 seviyesine geriledi.

Yeni siparişlerdeki zayıf görünüme paralel olarak sanayi sektörü genelinde üretim durgun seyretti ve üretim alt endeksi, önceki aya göre 4,1 puanlık artışa karşın, 43,8 seviyesinde gerçekleşti. Önceki aya göre 1,0 puan artmış olmasına karşın 47,3 seviyesinde gerçekleşen stoklar alt endeksi haziran ayında firmaların mevcut stoklarını eritmeye yöneldiğine işaret ediyor. Aynı dönemde 57,8 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını teyit ediyor.

50,3 puanla referans değerinin üzerindeki seyrini bu dönemde de sürdüren istihdam alt endeksi, sanayi sektörü genelinde emek talebi artışının devam ettiğini gösterdi. Bununla birlikte önceki aya göre gözlenen 9,7 puanlık azalış, haziran ayında istihdamın artış hızının düştüğünü gösteriyor. Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan artarak yeniden eşik değerin üzerinde yer alan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, mayıs dönemindeki azalışının ardından sektörün yeniden ivme kazandığına işaret etti.

Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 50,4 seviyesine geriledi. Önceki aya göre 1,5 puan azalmasına karşın girdi alımlarındaki pozitif görünüm bu dönemde de sürdü ve söz konusu alt endeks 62,2 seviyesinde gerçekleşti.

0,1 puanlık artışla 44,3 seviyesinde gerçekleşen iş hacmi alt endeksi ise hizmet sektörü genelinde durgun görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Nihai mal stokunda mayıs döneminde başlayan azalış bu dönemde hızlandı ve 6,9 gerileyen stoklar alt endeksi 39,6 seviyesine geriledi. Önceki aya göre 5,1 puan azalarak 49,3 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise bu dönemde firmaların mal ve hizmet tedariklerinde aksaklıklar gözlendiğine işaret ediyor.

İstihdam alt endeksi ise 0,8 puan azalmasına karşın 50,3 seviyesinde gerçekleşti ve 50 referans değerinin üzerindeki seyrini haziran ayında da sürdürdü. Böylece 50,4 seviyesinde gerçekleşen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürdü ve sektör genelinde toparlanma hızının düşük olduğu gözlendi.

SAMEKS'te yer verilen yoruma göre, mayıs ayındaki 17 günlük "tam kapanma" süreciyle ekonomik aktivitede gözlenen ivme kaybı hizmet sektörü genelinde haziran ayına da yansıdı. Sanayi sektöründe ise nispeten daha hızlı bir toparlanma kaydedildi. Kısıtlama tedbirlerinin tamamen esnetileceği temmuz ayı itibarıyla ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde toparlanması bekleniyor. Söz konusu takvimde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı sebebiyle ortaya çıkacak resmi tatiller, sanayi sektörü tarafında ekonomik aktivitedeki canlanmayı baskı altında tutacak. Bununla birlikte bu dönemde tatil ve turizm sezonunun açılacak olması ise hizmet sektörü genelinde hareketliliği hızlandıracak.