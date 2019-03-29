Son Dakika Haberleri: Müsiad Sameks Mart Ayı Verileri

Müsiad Sameks Mart Ayı Verileri

56 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükseldi.

Müsiad Sameks Mart Ayı Verileri, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükseldi.


MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine çıktı.


Aynı dönemde Hizmet Endeksi 3,3 puan artarak 48,7 seviyesine, Sanayi Endeksi de 1,3 puan yükselerek 46,8 seviyesine ulaştı.


Endekste gözlenen belirgin toparlanmaya karşın, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin 50 referans değerinin altında yer alması, ekonomik aktivitedeki durgunluğun mart ayında da sürdüğüne işaret etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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