Müsiad Sameks Mart Ayı Verileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükseldi.





MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2019 sonuçları açıklandı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine çıktı.





Aynı dönemde Hizmet Endeksi 3,3 puan artarak 48,7 seviyesine, Sanayi Endeksi de 1,3 puan yükselerek 46,8 seviyesine ulaştı.





Endekste gözlenen belirgin toparlanmaya karşın, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin 50 referans değerinin altında yer alması, ekonomik aktivitedeki durgunluğun mart ayında da sürdüğüne işaret etmektedir.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı

Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi