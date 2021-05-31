Üye Girişi
MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi - Son Dakika

MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi

31.05.2021 12:03
MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 değerine geriledi.

İş hacmindeki durgun seyrin sürdüğü hizmet sektöründe girdi alımları güçlü seyrini bu dönemde de sürdürdü. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde süregelen ivme kaybı üretimi olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler neticesinde SAMEKS Bileşik Endeksi; bir önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün devam ettiğine işaret etti.

Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 49,9 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerin önceki aya göre 0,7 puan azalarak 49,1 seviyesine gerilemesi bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen düşüşte etkili oldu. Buna bağlı olarak sektör genelinde üretim de hızlı bir düşüş kaydetmiş ve önceki aya göre 6,8 puan azalarak 40 seviyesine indi. Mayıs ayında satın alımlarda 8,9 puan azalış kaydedildi. Bununla birlikte söz konusu alt endeks 53,1 puanla referans değerinin üzerindeki seyrini koruyarak artışını sürdürdü.

Mayısta bir önceki aya göre 0,8 puan azalan nihai mal stok alt endeksi ise 46,2 seviyesinde gerçekleşirken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 4,9 puan artışla 58,9 seviyesine yükseldi. Bu dönemde sanayi sektörü genelinde ocak ayında başlayan emek talebi artışı devam etti ve istihdam alt endeksi 1,7 puan artışla 61,4 seviyesine yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte sektörde 5 aydır süregelen artışlar mayıs dönemiyle sona erdi.

Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,5 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi önceki aya göre 0,9 puan gerileme kaydederek 44,3 seviyesinde gerçekleşti. 0,2 puanlık azalışla bir önceki aya göre cüzi bir ivme kaybına işaret eden girdi alımları ise 64 puan seviyesinde gerçekleşerek olumlu görünümünü bu dönemde de sürdürdü.

Bu dönemde nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 5,1 puan azalarak 46,7 seviyesine gerilerken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 1,9 puan ivme kaybetmesine karşın 54,5 seviyesinde gerçekleşerek artışını sürdürdü. Mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan hız kaybetmiş olmasına karşın 51,5 seviyesinde gerçekleşen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne genelinde emek talebinin olumlu seyrinin sürdüğünü gösterdi. Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi, üst üste 7'nci ayında referans değeri üzerindeki seyrini sürdürdü.

SAMEKS'te tam kapama ve tatil süreci etkisi

Yılın ikinci çeyreğine olumlu bir başlangıç yapan SAMEKS, mayıs ayı itibarıyla reel sektörde ivme kaybı yaşandığına işaret etti. Söz konusu dönemdeki 17 gün süren "tam kapanma" ve Ramazan Bayramı tatili sürecinin, ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı etkisi hissedildi.

Geçen yılın aralık ayından itibaren kesintisiz şekilde genişleme kaydeden sanayi sektörünün bu dönemde üretim kaybına işaret etmesinin yanı sıra hizmet sektörüne yönelik iş hacminde gözlenen durgun görünüm, SAMEKS Bileşik Endeksinin hız kaybetmesinde belirleyici bir rol oynadı.

Haziran ayı itibarıyla "kademeli normalleşme" sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentiler ışığında, gelecek döneme yönelik ciddi bir ivme artışı bekleniyor.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstihdam, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı         
13:32
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
13:13
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti         
11:50
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement