MÜSİAD SAMEKS ocak verileri - Son Dakika
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MÜSİAD SAMEKS ocak verileri

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,8'e geriledi.

MÜSİAD SAMEKS ocak verileri, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,8'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ocakta endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1,3 puan azalarak 50,2 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi 2,3 puanlık artışla 57,1 puana yükseldi.

Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerin ivme kazanması belirleyici olurken; hizmet sektöründeki ivme kaybında ise girdi alımlarının artış hızının düşmesi dikkati çekti.

Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyri devam eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; geçen yılın son çeyreğindeki olumlu görünümünü 2020 Ocak döneminde de sürdürdü.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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