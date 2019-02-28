Son Dakika Haberleri: Müsiad Sameks Şubat Ayı Verileri

Müsiad Sameks Şubat Ayı Verileri

51 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine yükseldi.

Müsiad Sameks Şubat Ayı Verileri, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine çıktı.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 2,1 puan artarak 45,0 seviyesine, Sanayi Endeksi de 2,9 puan yükselerek 45,1 seviyesine ulaştı.

Önceki döneme göre gözlenen toparlanma ve 2,2 puanlık artışa karşın; 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektörde gözlenen durgunluğun şubat ayında da devam ettiğine işaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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