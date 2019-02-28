Müsiad Sameks Şubat Ayı Verileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine yükseldi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2019 sonuçları açıklandı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine çıktı.



Aynı dönemde Hizmet Endeksi 2,1 puan artarak 45,0 seviyesine, Sanayi Endeksi de 2,9 puan yükselerek 45,1 seviyesine ulaştı.



Önceki döneme göre gözlenen toparlanma ve 2,2 puanlık artışa karşın; 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektörde gözlenen durgunluğun şubat ayında da devam ettiğine işaret etti.

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