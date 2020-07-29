MÜSİAD Sidney Başkanı Gençtürk: "Çin'le sorun yaşayan Avustralya'nın dış ticaretteki alternatifi...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sydney Başkanı Hasan Gençtürk, Çin ile çeşitli konularda gerilim yaşayan Avustralya'nın dış ticaretteki alternatifinin Türkiye olabileceğini söyledi.

Avustralya ve Türkiye arasındaki ticareti iki ülkenin yararına artırmak için harekete geçen MÜSİAD Sidney, Avustralya Federal Parlamentosu Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımları Çeşitlendirme Komisyonuna, dış ticaretteki jeopolitik krizlerin etkisinin azaltılması için Türkiye ile daha yakın iş birlikleri kurulması yönünde rapor sundu.

Raporda, ihracat pazarlarını ve tedarik zincirini Çin dışında çeşitlendirmek isteyen Avustralya'ya, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Kuzey Afrika gibi büyük pazarların ana tedarikçisi olan Türkiye'de bulunan dış ticaret firmaları, ihracatçılar ve sektör kuruluşları ile daha yakın ortaklıklar kurulması gerekliliği anlatıldı.

"Avustralya iş çevreleri, her yıl fazladan milyarlarca dolar kazanabilir"

Avustralya'nın gerek ihracat ve ithalatta son 20 yılda Çin'e olan aşırı bağımlılığını azaltmak gerekse Kovid-19 sürecinde daha da artan iki ülke arasındaki gerilimin ticari ilişkileri sekteye uğratacağını dikkate alarak pazar çeşitlendirmesi yapmak istediği biliniyor.

Bu konuyu araştırmak için kurulan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan komisyona, bugüne kadar aralarında MÜSİAD Sidney'in de bulunduğu 34 farklı kişi ve kuruluş tarafından görüş bildirilmiş durumda.

MÜSİAD raporunda, Türk ihracatçılarının var olan iş ağlarının, Avustralya iş dünyası için her yıl milyarlarca dolar fazladan kazanç yaratabileceğinin altı çizildi.

"Rapordaki öneriler sözlü olarak da anlatılacak"

MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları 13 sayfalık raporun listeye alındığını ve bir sonraki aşamada konuyla ilgili bakanların da katılacağı oturumda raporda yer verdikleri önerilerin sözlü olarak anlatılacağını söyledi.

Avustralya'daki birçok ithalatçının Çin menşeli tedarikçilere alternatif aradığı bir dönemde Türkiye'nin Avrupa kalitesinde ve makul fiyatlarda imalat yapan bir ülke olarak daha çok göz önüne alınması için çalıştıklarını belirten Hasan Gençtürk, "Çin ile artan gerilimde, Avustralya'nın dış ticaretteki alternatifi Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"Avustralyalılarla kurulacak ortaklıklar bir kazan-kazan senaryosu yaratacak"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini, bu sebeple söz konusu komisyon nezdinde bilimsel dış ticaret verilerine dayanan güçlü bir argüman öne sürdüklerini hatırlatan Gençtürk, "Türkiye, Avustralya'nın 6 trilyon dolarlık bir pazara açılan kapısı olmaya elverişli bir ülke. Gerek iş gücü gerek var olan satış ve dağıtım ağlarıyla, Avustralyalı sanayici ve ihracatçılar ile kurulacak ortaklıklar ciddi anlamda bir kazan-kazan senaryosu yaratacaktır." dedi.

"Avustralya, Türk ihracatçılarının Asya'ya açılan kapısı olmalı"

Avustralya ve Türkiye arasındaki tarihi dostluğun, ticari ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınmasını gerektirdiğine inandıklarını ve ülkede yerleşik Türk iş adamları olarak bu konuda çabalarını sürdürdüklerini dile getiren Gençtürk, "Türkiye, nasıl Avustralyalı firmaların bölgeye açılan kapısı ise, Avustralya da öyle Türk ihracatçıların Asya'ya açılan kapısı olmalı." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında dış ticaret rakamları 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken Avustralyalı firmaların Türkiye'de çeşitli sektörler yatırımları bulunuyor. Türk ihracatçılar da farklı ürün gruplarında ülkenin ana tedarikçisi konumunda olduğu gibi, daha geniş ürün gruplarında pazar paylarını artırma potansiyeline sahipler.

Avustralya'nın Çin'den başlayan Kovid-19 salgını hakkında uluslararası araştırma yapılmasına öncülük etmesinin yanı sıra, Çin'in Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki uygulamaları nedeniyle de iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler bir süredir gergin durumda bulunuyor.