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MÜSİAD Sidney Başkanı Kdz. Ereğli'ye geldi

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD Sidney Başkanı Kdz. Ereğli'ye geldi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye gelen Avustralya Sidney Kenti MÜSİAD Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli'ye ziyaret gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret eden Gençtürk burada Başkan Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iki MÜSİAD Başkanı karşılıklı ticari birliktelikler noktasında yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ile MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk ziyaret anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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